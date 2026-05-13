Hito en Mendoza: el Hospital Español realizó el primer traslado pediátrico con ECMO móvil, un corazón y pulmón artificial portátil

El Hospital Español de Mendoza concretó el primer operativo de ECMO Móvil pediátrico realizado en la provincia. Una paciente pediátrica fue admitida en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital con un cuadro de insuficiencia cardíaca severa, secundario a una miocardiopatía dilatada.

El equipo del Hospital Español hizo todo lo que estaba a su alcance dentro de la provincia. Y aun así, el cuadro siguió deteriorándose.

Lo que pasó después es un hito para la medicina pediátrica de Mendoza: por primera vez, un equipo de ECMO Móvil viajó hasta la provincia para asistir a una paciente al soporte cardiopulmonar más avanzado disponible en el país y trasladarla, ya en ECMO, hacia un centro de referencia en Buenos Aires.

La miocardiopatía dilatada hace que el corazón pierda fuerza para contraerse. Cuando esa falla es severa, el resto del cuerpo empieza a sufrir: la presión arterial cae, los órganos no reciben la sangre que necesitan y, sin soporte, el cuadro avanza rápido.

La paciente ingresó a la Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Español y fue conectada a asistencia respiratoria mecánica. Se le inició soporte medicamentos que ayudan al corazón a contraerse con fuerza y a mantener la presión dentro de los límites que el cuerpo necesita para funcionar.

Un paciente pediátrico crítico se evalúa minuto a minuto. Análisis de sangre, radiografías, cambios en el soporte ventilatorio, ajustes en el soporte cardíaco. Cada intervención es una decisión que se toma con la información del momento, y la información del momento puede cambiar en una hora o minutos.

Cuando el techo terapéutico ya no era suficiente

El equipo de Cardiología infantil acompañó el seguimiento desde el primer momento. Los estudios complementarios permitieron monitorear la evolución de la función cardíaca de la paciente. La estrategia inicial fue sostener el cuadro con el máximo soporte disponible, mientras se evaluaba la respuesta al tratamiento médico.

La función cardíaca no respondió a esa estrategia. Cuando un corazón se enferma de esta manera, el pulmón, que trabaja a la par, también empieza a comprometerse. La paciente alcanzó el techo del soporte que se le podía brindar dentro de la provincia, y el equipo evaluó la indicación de ECMO como única opción terapéutica viable.

Qué es el ECMO y por qué se volvió la única salida

ECMO es la sigla en inglés de oxigenación por membrana de circulación extracorpórea. Es un sistema que, según el caso, reemplaza temporalmente la función respiratoria, la función cardíaca o ambas al mismo tiempo. Para esta paciente, el objetivo era ayudar al corazón a sostener la circulación mientras se la evaluaba en un centro de mayor complejidad.

ECMO no está disponible en Mendoza. Y, por la condición crítica del cuadro, un traslado convencional a Buenos Aires no era una opción segura, el riesgo de descompensación durante el viaje era demasiado alto.

Frente a ese escenario, el Hospital Español activó el Programa de ECMO Móvil Pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires, único centro del país que ofrece este servicio.

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La complejidad detrás de un operativo de ECMO Móvil

Para el programa del Hospital Italiano, lo móvil del procedimiento no representa el desafío principal.

La actividad quirúrgica y asistencial sobre el paciente al que se le realiza el procedimiento no cambia por hacerse en otra institución. Lo que hace verdaderamente complejo a un operativo de este tipo es otra cosa: la oportunidad clínica y la articulación interinstitucional.

“Lo complejo es ser oportuno, es articular con esa otra institución un trabajo combinado y estar en alerta continua sobre el cuidado en relación a los riesgos relacionados a los tiempos del traslado aéreo y terrestre.”

— Sobre el programa de ECMO Móvil · Hospital Italiano de Buenos Aires

Esa lectura tiene una consecuencia clínica directa sobre cuándo se decide indicar el procedimiento.

La primera evaluación es si el paciente tiene indicación de ECMO. Las indicaciones son variadas: por lo general son secundarias a un fallo en la esfera pulmonar o cardíaca, aunque hoy se extienden también a pacientes sépticos, politraumatizados u oncológicos. La segunda evaluación, y de real importancia, según el equipo del Italiano, es que esa indicación sea oportuna.

Es decir, procurar que el llamado al programa llegue en instancias previas al fallo multiorgánico.

Por eso, en este caso, la velocidad con la que el Hospital Español activó la articulación con Buenos Aires y con la obra social no fue un detalle, sino que fue parte central del proceso clínico.

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Una articulación contra reloj con OSPE y el Hospital Italiano de Buenos Aires

Activar un operativo de ECMO Móvil no es solo una decisión clínica.

Es una activación que involucra al equipo médico tratante, al equipo del centro de referencia y a la obra social, que tiene que autorizar y financiar el procedimiento en cuestión de horas.

En este caso, OSPE, la obra social interviniente, autorizó el procedimiento con la velocidad y el acompañamiento que el cuadro requería.

Eso permitió que el operativo se pusiera en marcha sin demoras que, en este tipo de cuadros, marcan la diferencia entre una salida posible y una imposible.