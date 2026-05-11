11 de mayo de 2026 - 11:00

Los Andes Pass y McDonald's anuncian una nueva alianza con beneficios exclusivos para socios

Los Andes Pass continúa ampliando su propuesta de valor y anuncia una importante alianza con McDonald’s, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, para ofrecer nuevos beneficios exclusivos a sus socios.

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A partir de ahora, quienes formen parte del club podrán acceder a descuentos especiales en productos icónicos de la marca, sumando una nueva opción dentro de la categoría gastronómica.

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Entre los beneficios destacados se encuentran:

25% de descuento en Cajita Feliz + Combo Big Mac mediano

30% de descuento en Combo Big Mac mediano

2x1 en Sundae

Esta alianza refuerza el compromiso de Los Andes Pass de acercar experiencias y beneficios concretos a su comunidad, incorporando marcas líderes y propuestas que se adaptan a distintos momentos de consumo.

Los beneficios ya se encuentran disponibles y pueden activarse a través de la app oficial de Los Andes Pass.

Con esta incorporación, el club continúa consolidándose como una plataforma clave para acceder a descuentos, experiencias y propuestas exclusivas en Mendoza.

¿Cómo obtener Los Andes Pass?

Quienes deseen acceder a estos beneficios pueden solicitar su membresía de forma online ingresando en el siguiente enlace:

https://back.losandespass.com.ar/frames/forms/LAP/Suscripcion

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