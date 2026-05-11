Los Andes Pass y McDonald's anuncian una nueva alianza con beneficios exclusivos para socios

A partir de ahora, quienes formen parte del club podrán acceder a descuentos especiales en productos icónicos de la marca, sumando una nueva opción dentro de la categoría gastronómica.
Los Andes Pass continúa ampliando su propuesta de valor y anuncia una importante alianza con McDonald’s, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, para ofrecer nuevos beneficios exclusivos a sus socios.
A partir de ahora, quienes formen parte del club podrán acceder a descuentos especiales en productos icónicos de la marca, sumando una nueva opción dentro de la categoría gastronómica.
Entre los beneficios destacados se encuentran:
25% de descuento en Cajita Feliz + Combo Big Mac mediano
30% de descuento en Combo Big Mac mediano
2x1 en Sundae
Esta alianza refuerza el compromiso de Los Andes Pass de acercar experiencias y beneficios concretos a su comunidad, incorporando marcas líderes y propuestas que se adaptan a distintos momentos de consumo.
Los beneficios ya se encuentran disponibles y pueden activarse a través de la app oficial de Los Andes Pass.
Con esta incorporación, el club continúa consolidándose como una plataforma clave para acceder a descuentos, experiencias y propuestas exclusivas en Mendoza.
Quienes deseen acceder a estos beneficios pueden solicitar su membresía de forma online ingresando en el siguiente enlace:
https://back.losandespass.com.ar/frames/forms/LAP/Suscripcion