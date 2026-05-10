La RADU realizará el 5º Encuentro de Investigadores y el 1º Encuentro de Extensión

El encuentro se desarrollará el 4 y 5 de junio en modalidad híbrida y contará con exposiciones vinculadas al trabajo académico y de investigación de las universidades de la región.

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La Red Andina de Universidades (RADU) llevará adelante el 5º Encuentro de Investigadores y el 1º Encuentro de Extensión los días 4 y 5 de junio, en la sede La Rioja del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló, bajo modalidad híbrida.

La propuesta busca generar un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos actuales de la investigación científica y la extensión universitaria, promoviendo el trabajo colaborativo entre instituciones de educación superior.

Durante las jornadas se abordarán temáticas vinculadas a inteligencia artificial aplicada a la investigación, experiencias de extensión universitaria, aprendizaje y servicio comunitario, sostenibilidad universitaria, bienestar estudiantil, deporte, cultura y comunidad, entre otros ejes. Además, se desarrollarán exposiciones simultáneas por áreas: Salud, Ciencias Sociales y Humanas e Ingenierías.

El cierre del encuentro contará con actividades culturales destinadas a fortalecer los vínculos entre las comunidades académicas participantes.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected].

WEB-BienvenidaREC2022 Prof. Méd. Daniel Miranda, rector de la Universidad Juan Agustín Maza y miembro de la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).

¿Qué es la RADU?

La Red Andina de Universidades (RADU) es una asociación de instituciones de educación superior privadas de la región de Nuevo Cuyo, integrada por la Universidad Católica de Cuyo

(sedes San Juan, Mendoza y San Luis), la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad de Mendoza, la Universidad del Aconcagua y el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló (sede La Rioja).

La red fue constituida el 3 de agosto de 2005 con el objetivo de fortalecer la cooperación académico-científica entre sus instituciones miembro.

Actualmente, el Consejo Directivo de la RADU es presidido por el Prof. Méd. Daniel Miranda, rector de la Universidad Juan Agustín Maza y miembro de la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Integran este cuerpo la Lic. María Laura Simonassi (UCCuyo), el Dr. Ing. Alfredo Iglesias (UM), el Lic. Axel Barceló (IUCS Barceló) y el Dr. Rolando Galli Rey (UDA).

A su vez, el Consejo Académico asesor está conformado por Beatriz Farah (UCCuyo), Amalia Salafia (UMaza), María José Reina (UM), Marité Gibbs (UDA) y Valeria Altieri (IUCS Barceló). Actualmente, la Mag. Amalia Salafia se desempeña como Secretaria Ejecutiva de la Red.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 16.30.48 Encuentro RADU 2025

Asimismo, la RADU invita a universidades privadas nacionales e internacionales que compartan sus principios de cooperación, calidad académica e integración regional a incorporarse como instituciones asociadas o adherentes.