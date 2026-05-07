7 de mayo de 2026 - 00:00

Huentala Wines: finaliza una cosecha 2026 de calidad excepcional en Gualtallary

La vendimia 2026 en La Isabel Estate, nuestra finca ubicada en Gualtallary a 1.400 metros de altura, se caracterizó por su precisión y equilibrio. La temporada 2025-2026 fue fresca y con una amplitud térmica muy definida, factores que permitieron una madurez polifenólica y de azúcares sumamente pareja y paulatina.

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La mejor cosecha de los últimos años

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La calidad de este es realmente sobresaliente. Se han logrado vinos con niveles de alcohol más moderados, una intensidad aromática profunda y, en el caso de los tintos, taninos sumamente equilibrados que ofrecen texturas con mucha fineza.

Este nivel de detalle es fruto de un proceso constante de investigación. Durante esta temporada, profundizamos el estudio de suelos y temperaturas en La Isabel Estate a través de microvinificaciones, logrando resultados muy prometedores en el desarrollo de nuevas micro parcelas.

La consistencia cualitativa permite afirmar que estamos ante una cosecha excepcional. En palabras de nuestro enólogo José "Pepe" Morales: “si bien la cosecha recién finaliza, podemos ubicarla como una de las mejores cosechas de los últimos años”.

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