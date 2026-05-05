Suraci Franquicias: la consultora que transformó el ADN comercial de Cuyo celebra sus 10 años

En un entorno económico donde la resiliencia es la regla, cumplir 10 años de trayectoria es un hito que pocas consultoras pueden ostentar. Suraci Franquicias celebra su primera década de vida , consolidada como una pieza clave en la profesionalización y expansión del modelo de negocios en la región de Cuyo y el país.

Nacida en 2015 como la única consultora de origen mendocino especializada en el sector , la empresa inició su camino junto a rubros gastronómicos y de servicios con una misión clara: acompañar a emprendedores en la profesionalización de sus modelos.

Hoy, el balance es contundente: más de 70 franquicias desarrolladas -es decir, marcas que confiaron en la consultora para la estructuración de su modelo de franquicias-, a lo que se suman unos 270 puntos de operación tanto a nivel provincial como nacional e internacional , como así también una cartera actual activa de 45 formatos de franquicias que representan lo mejor del talento empresarial regional.

Uno de los grandes motores de Suraci ha sido su innovación constante, incorporando un sistema de gestión y seguimiento de contactos con automatizaciones a través de inteligencia artificial, como así también su enfoque estratégico en la búsqueda de locales para sus clientes. Esta especialización la ha convertido en un referente permanente para los nuevos centros comerciales en Mendoza y San Juan que buscan jerarquizar su oferta con marcas de primer nivel.

Además, la firma ha logrado trascender las fronteras de Cuyo , fortaleciendo alianzas en el NOA y Neuquén y logrando el desembarco de marcas locales en mercados internacionales como Chile y España.

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Casos de éxito y diversificación

La trayectoria de la consultora se refleja en la transformación de negocios familiares en marcas consolidadas. Nombres como Yes! Kioscos Únicos, La Vene, Bröd, Nüss, Coronel Rodríguez, Cereza (San Juan) y Tello (Tucumán) son testimonios del éxito de este modelo de expansión.

Asimismo, Suraci ha liderado la profesionalización de sectores no convencionales, incorporando categorías como salud, construcción, estética y servicios con marcas como Acompañarnos (cuidado de personas mayores), New Panel (construcción), Grupo Omega (saneamiento), Greenhaus (climatización), La Dorigo Beauty (estética), Tek Maq (maquinaria), Scimmia (suplementos dietarios), Nico Shopping (repuestos para el automotor), Tijerita´s (peluquería infantil) e IPC Pools (venta de piscinas).

Nicolás Suraci, director de la firma, reflexiona sobre este camino: "A lo largo de estos 10 años, el verdadero mérito ha sido evolucionar junto a nuestros clientes, transformando ideas en sistemas sólidos que generan empleo y desarrollo. Llegar hasta aquí es la confirmación de que la transparencia y la sensatez son la base de cualquier negocio escalable".

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Una celebración disruptiva

Para festejar este décimo aniversario, la consultora propone a sus clientes, proveedores y amigos un encuentro especial este viernes 8 de mayo en Quinta Doña Elvira. Bajo el concepto de “Kermesse”, el evento buscará romper con la estructura de las ferias de negocios tradicionales para crear un ecosistema de vinculación estratégica y networking distendido.

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Mirada al 2026: simplificación y nuevas tendencias

De cara al futuro, la consultora observa un proceso de maduración en la región, donde el sistema de franquicias se afianza como un modelo adaptable. "Para este año, proyectamos un crecimiento enfocado en modelos simples y escalables que no dependan de grandes estructuras. El foco estará en rubros como el wellness, los servicios, la estética y la sustentabilidad, que son los que el mercado actual está demandando", añade Suraci.

Fiel a su premisa de que el crecimiento es una construcción de redes, la consultora ya se prepara para una nueva edición de la Expo Negocios & Franquicias Cuyo, encuentro que nació por su iniciativa en 2018 y este año celebrará su sexta edición, el próximo 23 de octubre.

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La Expo es el primer evento especializado de la región, reafirmando que estos 10 años son solo el punto de partida hacia una nueva etapa de innovación en el mundo de los negocios.

Para Suraci, mirada a futuro, innovación y credibilidad son los tres pilares fundamentales que le han permitido sostenerse en el tiempo, en un sector en plena transformación que exige apertura, profesionalismo y redes de trabajo que acompañen los procesos.

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Los interesados en más información acerca de las franquicias pueden comunicarse al Whatsapp 2613901935 o bien en www.suraci.com.ar