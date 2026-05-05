PSJ Cobre Mendocino avanza con paso firme hacia el inicio de la construcción en 2027

PSJ Cobre Mendocino atraviesa una etapa decisiva con avances concretos para transformar el Proyecto en una realidad. Luego de la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, comenzó una nueva fase de trabajo orientada a profundizar los aspectos técnicos, regulatorios, financieros, energéticos y sociales que demanda una iniciativa de esta escala. La construcción de la primera mina de cobre de Mendoza está prevista para 2027.

En ese marco, PSJ Cobre Mendocino formalizó su presentación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que brinda estabilidad fiscal, previsibilidad cambiaria y seguridad jurídica para proyectos productivos de gran escala. Este paso resulta relevante para estructurar una iniciativa que contempla una inversión estimada de 630 millones de dólares para la etapa de construcción.

En paralelo, el proyecto incorporó a RBC, Royal Bank of Canada, como agente financiero, fortaleciendo su posicionamiento a nivel internacional. La entidad estará a cargo de la estructuración del financiamiento y de la identificación de oferentes interesados en participar de su desarrollo.

Una de las primeras acciones luego de la obtención de la DIA fue además la firma de un acuerdo con Distrocuyo S.A para el diseño de su propia solución de abastecimiento energético mediante la construcción de una estación transformadora y una línea de alta tensión desde la Estación Mendoza Norte. Esta obra permitirá garantizar las condiciones necesarias para la futura operación y, al mismo tiempo, aportará al fortalecimiento de la infraestructura energética regional .

En el plano técnico, actualmente se desarrolla la campaña de perforaciones in-fill, iniciada en marzo de 2026. Estas tareas forman parte de los estudios previos a la construcción y contempla 28 perforaciones y aproximadamente 12.000 metros de perforación , avanzando en la conversión de recursos inferidos a recursos medidos para fortalecer el diseño final del proyecto.

Pero PSJ Cobre Mendocino no se explica únicamente desde lo técnico o lo económico. La sostenibilidad forma parte de la manera en que se toman decisiones, por eso se trabaja de forma integrada sobre programas ambientales, sociales y económicos, buscando que el desarrollo tenga efectos positivos concretos en el territorio.

Ese enfoque ya se expresa en acciones en marcha. El Programa de Desarrollo de Proveedores y Emprendedores trabaja para fortalecer el entramado productivo de Uspallata y la región, acompañando a emprendedores y empresas en sus procesos de crecimiento y consolidación. La propuesta apunta a generar capacidades reales en el territorio, promoviendo arraigo y desarrollo económico sostenible en el largo plazo. Está dirigido prioritariamente a Uspallata y Alta Montaña de Las Heras, e incluye emprendedores en etapa inicial, emprendimientos en funcionamiento, comercios formales e informales, empresas proveedoras actuales o potenciales de la industria minera y también empresas mendocinas interesadas en articular con actores locales.

También hay un trabajo sostenido en materia de formación. Ya se entregaron más de 500 certificaciones a vecinos de Uspallata en oficios y actividades vinculadas a la industria, y actualmente la empresa se encuentra desarrollando el programa de capacitación 2026-2027 junto a diversas instituciones, con la intención de seguir ampliando una oferta de formación de calidad en Uspallata.

Con este panorama, PSJ Cobre Mendocino consolida una etapa de desarrollo integral, basada en planificación técnica, articulación territorial y visión de largo plazo. Más que una iniciativa productiva, se proyecta como una plataforma de desarrollo responsable, moderno y sostenible para Mendoza.