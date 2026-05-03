Veladero: infraestructura que transforma la energía en el corazón de la Cordillera de Los Andes.

La construcción de una "ciudad minera" en la inmensidad de la cordillera exige soluciones de infraestructura que desafían los límites de la ingeniería tradicional.

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En Veladero , el suministro eléctrico para campamentos, talleres y áreas de proceso no solo ha sido un requerimiento operativo, sino el motor de una transformación hacia energías limpias que comenzó hace casi dos décadas y que hoy se proyecta hacia la comunidad.

El compromiso con la vanguardia tecnológica quedó sellado en 2007. En aquel año, Veladero se convirtió en referente nacional de infraestructura eólica al instalar un generador de fabricación alemana ( DWind modelo D8.2 ), tras una inversión superior a los 8,5 millones de dólares .

Esta obra de ingeniería antisísmica, diseñada para operar en condiciones extremas de nieve y baja densidad de aire, alcanzó un hito histórico en 2010 al ser reconocida por el Libro Guinness de los Récords como el aerogenerador situado a mayor altura en el mundo (4.110 m.s.n.m.). Con una capacidad de producción de hasta 2 MWh , esta turbina ha inyectado a la red interna de la mina más de 28.500.000 KWh a lo largo de su vida operativa, operada y mantenida íntegramente por personal propio en el sitio.

La infraestructura energética de Veladero dio un salto definitivo en 2022 con la diversificación de su matriz a través de la conexión internacional. Con una inversión de 54 millones de dólares , la operación integró el Sistema Libertadores de 220 kV , una línea de alta tensión que conecta la mina con energía 100% renovable proveniente de Chile.

parque solar comunitario

Esta obra estructural permitió transformar la dinámica logística del proyecto:

La generación diésel pasó a ser exclusivamente un respaldo para contingencias.

El flujo de transporte de combustible se redujo drásticamente de 9 a 6 camiones cisterna por día , logrando un ahorro anual de 30 millones de litros de diésel .

, logrando un ahorro anual de . Este cambio en la matriz logística representa una reducción de emisiones de más de 100.000 toneladas de CO2e y un ahorro adicional en transporte desde Luján de Cuyo de 25.000 toneladas de CO2e.

Obras de impacto comunitario: El Parque Solar de Iglesia

Veladero acompañará la construcción del primer Parque Solar Comunitario de la provincia en el departamento Iglesia, un proyecto impulsado por el Gobierno de San Juan junto a EPSE y financiado con fondos del Fideicomiso Fase 6, que demandará una inversión estimada de USD 10 millones y permitirá abastecer hasta el 100% de la demanda eléctrica residencial y comercial del departamento con energía renovable.

La obra, anunciada el 17 de abril de 2026 por el gobernador Marcelo Orrego, contempla una central fotovoltaica de 8,5 MWp con un sistema de baterías de 32 MWh que garantizará inyección de energía las 24 horas, generará empleo local durante los 12 meses de construcción y ofrecerá ahorros en la facturación eléctrica, además de contar con una vida útil proyectada de 30 años bajo operación de EPSE.

Un modelo de minería integral

Hoy, Veladero se consolida como un modelo de minería de gran escala en entornos extremos al integrar sostenibilidad, eficiencia operativa y desarrollo regional. Aplicando estándares de clase mundial, la compañía articula sus procesos productivos con el cuidado de los ecosistemas de la alta montaña sanjuanina.

Este enfoque mide el éxito no solo en niveles de producción, sino también en regeneración ambiental e impacto socioeconómico, posicionándose como una experiencia replicable que inspira a una nueva generación de proyectos mineros en Argentina y el mundo.