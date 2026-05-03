La ingeniería que hizo posible construir para minería en la alta montaña

El grupo económico Modular Homes fue pionero en nuestro país en la industria de la construcción para la minería , este tipo de industria hace más de 45 años no estaba en los radares de la construcción, simplemente surgió de la necesidad que tenía la industria minera de alojar al personal de construcción y operación de los proyectos, es así que se modularon los ambientes y se determinaron sistemas de construcción que se encuadren en las normas de construcción del sistema tradicional.

Los ingresos de febrero cayeron al menos 4% por debajo de octubre de 2023 y crece la mora entre las familias

Así mismo en búsqueda de mejoras de rendimientos y en constante evolución se concluyó en módulos habitacionales realizados completamente en una línea de producción, estas líneas formada por estaciones de trabajo, en la que cada estación alberga un área específica de la construcción (herrería, carpintería, plomería, electricidad, terminaciones y despacho).

Posteriormente surgió la necesidad de transportarlos con la complejidad de que los caminos o huellas eran prácticamente intransitables para vehículos normales, por lo que se determinó el uso de vehículos especiales con tracciones distintas a la de los camiones de ruta, todo un proceso logístico logrado hace más de 40 años y que se mantiene al día de hoy, aun en proyectos a más de 4000 m s.n.m . con pendientes de caminos sinuosos de alta montaña.

Realmente creemos que nuestro aporte respecto a infraestructura a la minera , está principalmente relacionado al ahorro, desde cualquier punto de vista, el ahorro es la razón del sistema modular, principalmente el ahorro de tiempo de construcción, de transporte de materiales a los sitios de montaje, ahorro de energía, ahorro de combustibles, ahorro de agua, este sistema resultó ser un sistema que cambio el consumo respecto a la construcción tradicional y transformó fehacientemente la construcción tradicional, hoy la construcción industrializada resultó más ecológica y sustentable, nos permite desarrollar nuevas alternativas, aun más amigables con el medio ambiente, realizando cambios de materiales y en constante búsquedas de mayor ahorro energético y de consumo.

Reunimos los mejores estándares de construcción en dos plantas Industriales que poseemos en Argentina, La planta Industrial de San Juan de 8000 m2 donde se distribuyen los sectores productivos, de acopio y de carga, ubicada en ruta 40 y calle 9 en Pocito y la planta Industrial de Luis Guillon en la Provincia de Buenos Aires, con idéntica capacidad instaladas, estas dos plantan nos permiten construir 240 m2 diarios terminados, con instalaciones eléctricas y sanitarias incorporadas.

Este año tuvimos la posibilidad de incorporar a nuestro grupo económico a MHevolution, quien aporta un nuevo concepto de desarrollo industrial enfocado en mejoras continuas del sistema, con nuevos conceptos para brindar mayores y mejores prestaciones, incorporando tecnologías acordes al desarrollo y la evolución de las construcciones.

Estamos proyectando para el futuro acompañando la evolución con intenciones concreta de aportar a la industria minera aun mejores plazos de construcción, reduciendo con los estándares más altos en construcción los tiempos de ejecución de proyectos, brindando la posibilidad a nuestros clientes de acortar los plazos de construcción con lo que eso implica en la planificación global de los proyectos.

Modular Homes, construyó en la Argentina más de 300.000 m2 desde sus inicios, eso incluye los sectores de dormitorios, comedores, enfermerías, gimnasios, oficinas, terminales de bus, depósitos y demás, incorporamos hace más de 10 años el denominado llave en mano, donde realizamos todo tipo de redes de servicios, red de agua fresca, agua contra incendio, eléctrica de media y baja tensión, detección de incendio y todo lo necesario para la puesta en marcha de los campamentos mineros.

Las obras de mayor envergadura realizadas por nuestro grupo económico son:

Pascua Lama Barrick San Juan / Proyecto Cerro Negro / Proyecto Veladero / Yacimiento Cañadón Alfa / Cerro Vanguardia / Planta de tratamiento de crudo YPF Neuquén / Salar del Hombre Muerto Catamarca / Proyecto Fortín de Piedra Neuquén / Centenario Lithium Proyect Salta / Josemaría Batidero San Juan / Proyecto Tres Quebradas Catamarca / Josemaría Fase 1 San Juan / Cabo Vírgenes, Magallanes / Base Añelo, Schlumberger / Proyecto Pachon en San Juan / Las Centrales Nucleares de Atucha y Embalse Río Tercero / Las centrales hidroeléctricas del Comahue / El Chocón / Planicie Banderita / Piedra del Aguila / Pichi Picún Leufú / Central de Futaleufú / Planta Industrial de Agua Pesada / Planta Industrial de Aluar S.A. / Instalaciones en bases en la Antártida e Islas del Atlántico Sur / Central Hidroeléctrica de Uruguaí / Central Hidroeléctrica de Yaciretá / Gasoducto Cordillerano Planta industrial de Dálmine Campana (Tenaris) / Polo Petroquímico Bahía Blanca / Proyecto PGG Salar de Pozuelos Pastos Grandes Salta / Cerro Vanguardia.

Modular Homes (2)

Así mismo actualmente estamos construyendo en la provincia de San Juan en el proyecto Los Azules, en la provincia de Neuquén para Techint, en una nueva etapa del proyecto los Toldos II y comenzando en Santa Cruz una nueva etapa para el proyecto Cerro negro.

Gaston Pacheco, Gerente San Juan - Modular Homes