Nueva edición de Cuyo Minero, con eje en la agenda de la Expo San Juan Minera

La nueva edición de Cuyo Minero pone el foco en el paso decisivo de la industria: con proyectos clave, financiamiento y el nuevo rol de la región cuyana.

La nueva edición de Cuyo Minero llega en un momento clave para la industria: cuando las condiciones ya no son promesas, sino oportunidades concretas. Tras años de debates, cambios regulatorios y construcción de un nuevo escenario, el sector minero argentino —y en particular el cuyano— se enfrenta a su gran desafío: pasar de las reglas a las inversiones.

Con eje en la próxima Expo San Juan Minera, el suplemento ofrece una mirada profunda sobre el pulso actual de la actividad. Qué se juega en uno de los eventos más importantes del país, por qué ahora el protagonismo lo tienen las empresas y qué decisiones pueden marcar el rumbo de los próximos años. Con proyectos de cobre en la antesala de definiciones clave, la sensación es clara: es tiempo de avanzar.

Pero la propuesta va mucho más allá de la coyuntura. La edición pone el foco en los impactos reales de la minería en el territorio. ¿Habrá migración hacia las provincias mineras? ¿Cómo cambiarán las ciudades, el consumo y la calidad de vida? Un análisis en profundidad aborda cómo la actividad puede transformar el mapa productivo y social de regiones como San Juan, con oportunidades, pero también desafíos de planificación.

El suplemento también abre la discusión sobre uno de los temas más sensibles: el financiamiento. ¿Qué hace falta para que lleguen las inversiones? ¿Por qué el mundo mira a la región andina? ¿Cómo se preparan los proyectos para competir por capital? Referentes internacionales aportan claves para entender qué está pasando y qué puede venir.

El suplemento se puede descargar completo aquí o visualizar a continuación

Cuyo Minero 03-05-2026