Aprender, conectar y despegar: llega Impulsate 2026 con formación digital y la chance de volar gratis

El próximo viernes 8 de mayo , Mendoza será escenario de una nueva edición de Impulsate. En esta oportunidad, la masterclass combina estrategias de comunicación, educación financiera y un sorteo especial entre los participantes.

La iniciativa está a cargo de las periodistas e influencers Laura Rez Masud y Luciana Campigotto , quienes buscan acercar herramientas concretas para mejorar la presencia en redes sociales, especialmente en Instagram , una de las plataformas clave para el desarrollo de marcas personales y comerciales.

El primer workshop de comunicación digital del año tendrá lugar en el Hotel Esplendor Mendoza, ubicado en el complejo Arena Maipú ( Emilio Civit y Maza ). La charla dará inicio a las 17.30 hs y las últimas entradas se pueden conseguir a través de la plataforma entradaweb .

Según adelantaron las organizadoras, “Impulsate” propone un enfoque práctico y accesible, con contenidos orientados a emprendedores, empresarios, pymes, profesionales independientes, estudiantes y toda persona interesada en consolidar su imagen como figura de autoridad en el ámbito digital. El objetivo central será brindar estrategias que permitan dominar la oratoria con técnicas para hablar en público con seguridad y claridad, aumentar la visibilidad y generar ingresos a partir de una gestión efectiva de redes.

Durante el encuentro, las disertantes compartirán experiencias, casos reales y de éxito de algunas marcas presentes, recomendaciones vinculadas a la creación de contenido, el desarrollo de audiencias y la construcción de identidad digital. El encuentro se desarrollará en un ambiente pensado para fomentar la participación, el aprendizaje y la motivación.

En esta edición se sumará además la especialista en planificación financiera y autora del libro “Finanzas para Mabeles”, Jimena Politino. Su intervención estará enfocada en brindar herramientas para mejorar la relación con el dinero, incorporando hábitos, orden financiero y estrategias de protección patrimonial a largo plazo.

El evento también incluirá un sorteo de la mano de la agencia de viajes Mapa Travel. Uno de los asistentes podrá llevarse de regalo un pasaje aéreo con destino a elección dentro de la Argentina. Además, habrá un espacio de networking, donde los participantes intercambiarán ideas, generarán contacto y potenciarán oportunidades de colaboración, mientras disfrutan de las infusiones de Petit Patisserie y los sabores de Churrico.

espacio zen

La primera edición de Impulsate 2026 es posible gracias al apoyo de la Dirección de Economía Social y la presencia de reconocidas empresas como Hotel Esplendor Mendoza, Hipermuebles, Mapa Travel, Hipercerámico, Sur Sound, Concesionaria Avanim, Clínica Creo, De la Montaña, Churrico, Petit Patisserie, Finca Bandini, Diario Los Andes y Los Andes Pass.

“Impulsate” se presenta de esta manera como una propuesta integral que combina comunicación, negocios y desarrollo personal, en un contexto donde la presencia digital se vuelve cada vez más determinante para el crecimiento profesional.