Grupo Huentala se suma a la Hora del Planeta para promover la concientización ambiental

El Grupo Huentala , a través de sus tres hoteles — Sheraton Mendoza Hotel , Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton — se suma a la iniciativa global La Hora del Planeta , que se realizará el sábado 28 de marzo a las 20:30 (hora local de cada país), con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado del medioambiente.

"Manos a la obra", la propuesta mendocina que lleva la Vendimia del campo a la ciudad

La acción invita a apagar las luces durante una hora como gesto simbólico de compromiso con el planeta. Impulsada a nivel mundial por la organización ambiental World Wide Fund for Nature , la propuesta convoca a personas, empresas e instituciones a reflexionar sobre el impacto de sus hábitos cotidianos y a impulsar acciones concretas en favor de la naturaleza y el clima.

En Argentina, la iniciativa es coordinada por Fundación Vida Silvestre Argentina . Cada año, diversos establecimientos vinculados al programa Hoteles Más Verdes se suman con propuestas especiales junto a sus huéspedes. Al tratarse de una campaña consolidada a nivel mundial, despierta un interés genuino tanto en el público local como en los turistas.

En línea con esta visión, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como Hoteles Más Verdes , promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina , validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación Argentina .

En este proceso, el Sheraton Mendoza Hotel obtuvo la ecoetiqueta Oro, mientras que el Huentala Hotel alcanzó la certificación Bronce.

Asimismo, la bodega Huentala Wines obtuvo la certificación del Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola impulsado por Bodegas de Argentina, reforzando su compromiso con la producción responsable.

Sobre Grupo Huentala

Grupo Huentala es un grupo empresario mendocino comprometido con la creación de experiencias únicas e inolvidables. Inspirado en la visión de su fundador, Julio Camsen, participa en distintos sectores productivos.

El holding tiene presencia en el ámbito financiero y fintech con Chimpay y Ohana; en la industria vitivinícola con Huentala Wines; en gastronomía con Rastro by Huentala Wines, La Cabrera, La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino

La Tavolata Ristorante Ítalo Argentino, Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en hospitalidad y entretenimiento con sus hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres establecimientos se encuentran ubicados en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, conformando un distrito de arte, vino y gastronomía. En conjunto, integran el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.