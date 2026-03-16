Llega "Costumbres Argentinas": la nueva gira nacional de Los Abuelos de la Nada

La emblemática banda del rock nacional Los Abuelos de la Nada inicia “Costumbres Argentinas”, una gira que recorrerá el país reviviendo los clásicos que marcaron a generaciones, con un show que combina nostalgia, energía y una puesta en escena de alto nivel.

La histórica banda de rock argentino Los Abuelos de la Nada vuelve a los escenarios con “Costumbres Argentinas”, una gira nacional que promete recorrer el país con un espectáculo cargado de nostalgia, energía y emoción.

El tour 2026 propone un recorrido musical por los grandes clásicos del grupo que marcó a varias generaciones. Con una puesta en escena renovada y una producción de nivel internacional, el show invita al público a revivir algunos de los himnos más recordados del rock nacional.

Entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-los-abuelos-de-la-nada-1h7zb/ Un viaje por los clásicos del rock argentino Durante el espectáculo, los fanáticos podrán disfrutar en vivo canciones emblemáticas como Mil Horas, Himno de mi Corazón, Lunes por la Madrugada y, por supuesto, Costumbres Argentinas, temas que forman parte del repertorio histórico de la banda.

La propuesta busca recuperar la esencia del grupo que lideró Miguel Abuelo, uno de los grandes referentes del rock argentino, y que dejó una marca profunda en la música popular del país.

Un espectáculo de alto nivel El show de “Costumbres Argentinas” combina sonido de alta calidad, un impactante diseño de luces y una puesta en escena pensada para ofrecer una experiencia inmersiva. A través de la música, el público podrá revivir historias, recuerdos y momentos que forman parte de la memoria cultural del rock nacional.

La gira se presenta como mucho más que un concierto: es un viaje por la historia de una banda fundamental para la música argentina, cuya obra continúa vigente y sigue convocando a distintas generaciones. Con esta nueva gira, Los Abuelos de la Nada vuelven a demostrar que sus canciones siguen tan vivas como siempre y que su legado continúa marcando el pulso del rock argentino.