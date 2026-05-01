Andrés Calamaro: el cantor máximo del rock argentino deslumbró en Mendoza

Tras una noche que alternó la euforia del rock con la profundidad emocional de sus clásicos, Andrés Calamaro deslumbró el jueves a la noche a los fanáticos que colmaron el Arena Maipú para ser parte de un ritual que combinó fuerza, nostalgia y memoria colectiva.

Acompañado de su banda en vivo, Calamaro desplegó un repertorio que atravesó lo más profundo de su obra : esas canciones que son parte del imaginario colectivo argentino y que, cada vez que suenan en vivo, confirman por qué es una leyenda del rock nacional.

"Como Cantor", el tour que trajo a Mendoza al "Salmón", parece ir un paso más allá: no es sólo una gira internacional, es una especie de ceremonia.... o por lo menos así fue lo que se vivió en nuestra provincia. Sí señores, Calamaro sigue vigente y el show que dio en el Arena Maipú lo dejó en evidencia.

Las puertas se abrieron a las 20 y el público fue colmando el lugar con expectativas hasta las 21.30, hora prevista para el inicio. Entre los presentes se mezclaban grupos de amigos, familias y parejas que compartieron la previa con cánticos y aplausos, aguardando la llegada de "el Salmón" para ser parte de una de las fechas más esperadas del año.

Inicio bien arriba y una lista de temas que hizo rockear al público

El espectáculo comenzó pasadas las 21.40 y se extendió por exactamente dos horas. La apertura, con Todavía una canción, marcó el tono de una noche cargada de energía, que continúo con una seguidilla de canciones que hicieron rockear a todo el Arena Maipú como Mi gin tonic, Cuando no estás, Pasemos a otro tema y Loco.

El show estuvo sostenido por una banda en vivo de gran fuerza y solidez sonora. Pero más allá de la parte instrumental, el foco estuvo en la selección de canciones donde Calamaro sacó a la luz un repertorio que tocó la fibra de todos las almas presentes. Crímenes perfectos, Señal que te he perdido, Costumbres argentinas fueron parte de los 22 temas que hicieron emocionar, algunos, hasta las lágrimas.

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El recuerdo de los "Enanitos Verdes"

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el homenaje a la emblemática banda mendocina Enanitos Verdes. Calamaro dedicó palabras de profundo afecto hacia Marciano Cantero y Felipe Staiti, recordando sus encuentros en los estudios de Buenos Aires y grabaciones conjuntas. Como tributo a la banda y a sus familias, Calamaro interpretó una versión que fusionó Tres Marías con fragmentos del clásico Mil horas en honor a los músicos locales.

Relatos de guitarra y tango

Fiel a su estilo de pocas pero potentes palabras, el artista recordó a Diego Maradona relatando la historia de la guitarra que le regaló el "Diez", subrayando la lección de que "dar es dar".

También hubo un espacio para la lírica tanguera al evocar a Aníbal Troilo, interpretando fragmentos de Garúa.

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Un cierre a pura euforia

Tras presentar a sus músicos, el tramo final del show desató el delirio del público con una seguidilla imbatible: Mi enfermedad, Sin documentos, Paloma y Flaca. El cierre definitivo, bien arriba, llegó de la mano de Carnaval de Brasil entrelazado con Los chicos.

Los presentes corearon cada estrofa de principio a fin, sosteniendo una energía constante que dejó en claro que la vigencia de Andrés Calamaro en tierras mendocinas es indiscutible.