30 de abril de 2026 - 22:15

Diego Peretti fue internado y sometido a una cirugía: cómo evoluciona su salud

El cuadro obligó a suspender temporalmente sus compromisos laborales, aunque se espera su pronta recuperación.

Diego Peretti rumbos 982Foto netflix
Diego Peretti rumbos 982 Foto netflix

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Por Redacción Espectáculos

La salud del actor Diego Peretti generó preocupación tras conocerse que permaneció internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde fue sometido a una angioplastia luego de detectarse una cardiopatía isquémica durante un control médico de rutina. El cuadro obligó a suspender temporalmente sus compromisos laborales, aunque se espera su pronta recuperación.

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Un chequeo que derivó en intervención

Según trascendió, el episodio se inició a partir de un estudio cardíaco programado. Durante la evaluación, los profesionales detectaron una anomalía que motivó su internación preventiva para realizar análisis más exhaustivos. A partir de esos estudios, se definió avanzar con una angioplastia, procedimiento que incluyó la colocación de un stent para mejorar la circulación en las arterias coronarias.

La periodista Maribel Leone indicó que la intervención se realizó sin complicaciones y que el diagnóstico responde a una afección caracterizada por el estrechamiento de las arterias que irrigan el corazón.

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Suspensión de funciones y regreso previsto

Como consecuencia del cuadro, Peretti suspendió las funciones de la obra El jefe del jefe, que se presenta en el Paseo La Plaza. La interrupción será momentánea: el actor tiene previsto retomar su actividad en los próximos días, con una función programada para el 8 de mayo.

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