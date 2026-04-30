Diego Peretti fue internado y sometido a una cirugía: cómo evoluciona su salud

El cuadro obligó a suspender temporalmente sus compromisos laborales, aunque se espera su pronta recuperación.

La salud del actor Diego Peretti generó preocupación tras conocerse que permaneció internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde fue sometido a una angioplastia luego de detectarse una cardiopatía isquémica durante un control médico de rutina. El cuadro obligó a suspender temporalmente sus compromisos laborales, aunque se espera su pronta recuperación.

Se estrena la serie El Reino en Netflix, protagonizada por Diego Peretti. Se estrena la serie El Reino en Netflix, protagonizada por Diego Peretti.

Un chequeo que derivó en intervención Según trascendió, el episodio se inició a partir de un estudio cardíaco programado. Durante la evaluación, los profesionales detectaron una anomalía que motivó su internación preventiva para realizar análisis más exhaustivos. A partir de esos estudios, se definió avanzar con una angioplastia, procedimiento que incluyó la colocación de un stent para mejorar la circulación en las arterias coronarias.

La periodista Maribel Leone indicó que la intervención se realizó sin complicaciones y que el diagnóstico responde a una afección caracterizada por el estrechamiento de las arterias que irrigan el corazón.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá". Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá". gentileza