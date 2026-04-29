Preocupación por Mirtha Legrand: atraviesa una enfermedad y la impactó la muerte de Luis Brandoni

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar inquietud en el ambiente artístico luego de que el empresario teatral Carlos Rottemberg confirmara que la conductora atraviesa un cuadro gripal intenso y que, además, se vio emocionalmente afectada por el fallecimiento de Luis Brandoni, ocurrido el 20 de abril .

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Según explicó Rottemberg, mantuvo una comunicación telefónica reciente con la diva ante la insistencia de consultas sobre su estado. Allí llevó tranquilidad respecto a su salud general , aunque reconoció que el cuadro viral obligó a Legrand a mantenerse en reposo.

El empresario aclaró que no se trata de una situación de gravedad, sino de una gripe viral fuerte que requiere cuidados y tiempo de recuperación. “ Mirtha está bien , actualmente sale de una gripe viral y no hay otra cosa”, señaló.

Sin embargo, detalló que los médicos le recomendaron reducir su actividad laboral durante algunas semanas para evitar complicaciones y permitir una recuperación completa. En ese contexto, Rottemberg pidió bajar el nivel de alarma que se generó en torno a la conductora: “Permitámosle tener una gripe”, expresó, en referencia a la preocupación que circuló en medios y redes.

El impacto emocional por la muerte de Luis Brandoni

Más allá del aspecto físico, uno de los puntos que más influyó en el estado de Legrand fue el fallecimiento de Luis Brandoni, una figura muy cercana dentro del ambiente artístico.

La televisión y el homenaje a Luis Brandoni y sus películas. La televisión y el homenaje a Luis Brandoni y sus películas. gentileza

Rottemberg explicó que este hecho coincidió con el momento más intenso de la gripe, lo que profundizó su ausencia pública y su necesidad de descanso. “Hablamos sobre lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que la afectó mucho y que justo en ese momento estaba en el pico de su problemática gripal”, detalló.

El origen del malestar, según la propia Mirtha

Durante la conversación, la conductora también compartió su propia interpretación sobre el origen del cuadro. Según relató Rottemberg, Legrand vinculó el inicio de la gripe a una exposición prolongada al aire acondicionado durante una función teatral.

“Ella me dijo que por ser tan conocida no se quiso cambiar de butaca y, a lo mejor, se comió todo el frío”, contó el empresario, reflejando el comentario de la conductora.

Mirtha Legrand web

Reposo y recuperación

en el ambiente artístico luego de que el empresario teatral Carlos Rottemberg confirmara que la conductora atraviesa un cuadro gripal intenso y que, además, se vio emocionalmente afectada por el fallecimiento de Luis Brandoni, ocurrido el 20 de abril. “Mirtha está bien, actualmente sale de una gripe viral y no hay otra cosa”, señaló.

Rottemberg explicó que este hecho coincidió con el momento más intenso de la gripe, lo que profundizó su ausencia pública y su necesidad de descanso.

“Hablamos sobre lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que la afectó mucho y que justo en ese momento estaba en el pico de su problemática gripal”, detalló.