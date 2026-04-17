17 de abril de 2026 - 17:49

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

La emblemática conductora no podrá estar en su “mesaza” de este sábado y ya confirmaron quién ocupará su lugar.

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa: los motivos

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa: los motivos

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mirtha Legrand debió suspender la grabación de su programa habitual de los fines de semana debido a un inconveniente de salud que le impide estar al frente de su ciclo.

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Según trascendió, la "Chiqui" presenta un cuadro de resfrío que comenzó de forma leve pero que, con el paso de las horas, se volvió más intenso, obligándola a guardar reposo absoluto para recuperarse.

El origen del malestar habría surgido tras su última aparición pública el viernes pasado, cuando asistió al Teatro Lola Membrives para ver la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez.

En medio de una semana marcada por la humedad en Buenos Aires, la conductora comenzó a manifestar los primeros síntomas. Aunque inicialmente no le impidió realizar su tradicional té de los domingos con amigos, su cuadro empeoró, lo que ya la había llevado a ausentarse de una gala benéfica el pasado jueves.

Ante esta situación, su nieta, Juana Viale, será la encargada de conducir ambas emisiones por la señal de El Trece. De esta manera, Juana deberá ponerse al frente de la cena del sábado y de su habitual almuerzo del domingo.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand recibió una frase de Juana Viale que cambia todos sus planes.

Mirtha Legrand recibió una frase de Juana Viale que cambia todos sus planes.

Los invitados del fin de semana

Para la emisión de La Noche de Mirtha de este sábado a las 21:30, la mesa mantendrá su perfil de actualidad y debate con la presencia de Edgardo Alfano, periodista de TN, la senadora nacional Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi, periodista de espectáculos.

Por su parte, el domingo 19 de abril a las 13:45, Juana recibirá en Almorzando con Juana a un panel más orientado al entretenimiento, integrado por las hermanas Nicole y Gegé Neumann, los actores Betiana Blum y Juan Palomino, y el chef Rodrigo Cascón.

A pesar del percance, desde el entorno de la diva aseguran que se encuentra haciendo reposo para retomar su gran pasión, el trabajo, lo antes posible.

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