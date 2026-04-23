Mirtha Legrand no grabará su programa esta semana por recomendación de los médicos: los detalles

La salud de Mirtha Legrand despertó las alarmas del mundo del espectáculo tras confirmarse que la histórica conductora no estará al frente de las grabaciones de su programa este fin de semana , cuyas filmaciones son el próximo viernes.

Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su estado de salud luego de suspender su programa

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Según destacó la periodista Laura Ubfal durante el último programa de LAM , la decisión fue tomada por recomendación de su equipo médico, ya que aún no se recupera del cuadro de tos que la imposibilitó trabajar el fin de semana pasado. Los profesionales temen que las bajas temperaturas del estudio interrumpan su recuperación.

Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!

Tras la incertidumbre por saber si la Diva participará del programa en los próximos días, este jueves publicó un posteo en sus redes sociales donde confirmó que continuará en reposo hasta recuperarse de su resfrío. "Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año ...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", expresó

El pasado viernes Mirtha Legrand debió suspender la grabación de su programa habitual de los fines de semana debido a un inconveniente de salud que le impide estar al frente de su ciclo.

Según trascendió, la "Chiqui" presenta un cuadro de resfrío que comenzó de forma leve pero que, con el paso de las horas, se volvió más intenso, obligándola a guardar reposo absoluto para recuperarse.

Durante su ausencia, el ciclo será conducido por Juana Viale, quien ya ha estado al frente del programa en otras oportunidades. La dinámica del envío se mantendrá sin cambios, con la misma estructura de invitados y formato habitual.

Según trascendió, la "Chiqui" presenta un cuadro de resfrío que comenzó de forma leve pero que, con el paso de las horas, se volvió más intenso, obligándola a guardar reposo absoluto para recuperarse.

En medio de una semana marcada por la humedad en Buenos Aires, la conductora comenzó a manifestar los primeros síntomas. Aunque inicialmente no le impidió realizar su tradicional té de los domingos con amigos, su cuadro empeoró, lo que ya la había llevado a ausentarse de una gala benéfica el pasado jueves.

Mirtha Legrand Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud web

El origen del malestar habría surgido tras su última aparición pública el viernes pasado, cuando asistió al Teatro Lola Membrives para ver la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez.