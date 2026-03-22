Mirtha Legrand incomodó a Dady Brieva por su postura política: "Te peleaste con mucha gente"

Como suele suceder, La noche de Mirtha tuvo otro momento tenso. En este caso, la víctima de la diva fue el exintegrante de Midachi.

Mirtha Legrand nuevamente hizo de las suyas en "La noche de Mirtha". En esta ocasión, la visita de Dady Brieva dejó un intercambio incómodo cuando la conductora lo llevó a hablar de su relación con la política y sus fuertes cruces públicos. El momento generó risas, pero también provocó cierta tensión en la mesa.

Durante la charla, el humorista intentó despegarse de la idea de haberse “volcado” a la política, aunque reconoció que suele opinar cuando es consultado. Cabe destacar que esto lo ha puesto en el centro de distintas polémicas, especialmente por su fiel apoyo al gobierno kirchnerista.

Mirtha Legrand encaró a Daddy Brieva En un momento, Mirtha Legrand le preguntó directamente por qué se había involucrado en política. “¿Vos por qué te volcaste a la política?”, soltó La Chiqui, sin vueltas. El actor reaccionó con ironía y comparó su situación con la de su excompañeros de Midachi, al señalar que a él siempre le consultan por este tema.

Embed - ¿Tensión? Mirtha le preguntó a Dady Brieva por sus razones políticas y él acusó a Miguel del Sel “Yo no me…otra vez. A él (Miguel del Sel) le preguntas del animal, a él (Chino Volpato) de la leche y yo Cristina”, bromeó el humorista. Entre risas, la conductora aclaró que no había mencionado a Cristina Kirchner, pero Brieva insistió en que ese tipo de preguntas suelen aparecer en sus entrevistas.

“Yo nunca mencioné a Cristina…”, dijo Mirtha, pero Daddy interrumpió: “Bueno, es la segunda pregunta”. En ese hilo, también remarcó que quien sí dio un paso hacia la política fue Miguel del Sel, intentando salir de la situación incómoda: “Yo no me volqué a la política, él (Miguel) se volcó a la política”.