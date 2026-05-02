2 de mayo de 2026 - 16:10

Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud y dio fecha para volver a su programa

Luego de tres semanas de ausencia y preocupación por su salud, la "Chiqui" detalló cómo fue su recuperación tras un cuadro que calificó como "muy fuerte".

Mirtha Legrand habló de su estado de salud tras estar varias semanas ausente en su programa

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mirtha Legrand rompió el silencio para llevar tranquilidad a su público tras varios días de especulaciones sobre su estado de salud.

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En un intercambio de mensajes con el periodista Ángel de Brito, la conductora aclaró que su cuadro no fue un simple malestar estacional: “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”.

El origen del problema de salud se remonta a mediados de abril, cuando la diva asistió al teatro a ver la obra Rocky. Según relató la propia Mirtha, la intensa refrigeración del lugar fue el detonante que le causó un daño significativo en las vías respiratorias.

Su hija, Marcela Tinayre, coincidió con este diagnóstico al explicar que la exposición constante al aire acondicionado durante dos días afectó los bronquios de su madre, lo que llevó al médico de cabecera a indicarle un periodo de cuidado de entre 18 y 20 días para asegurar una recuperación total.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand recibió una frase de Juana Viale que cambia todos sus planes.

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Durante este periodo de reposo, en el que se ausentó de la pantalla por tres fines de semana consecutivos, fue su nieta Juana Viale quien se hizo cargo de la conducción de los programas en El Trece.

No obstante, el entorno de la diva asegura que su evolución es favorable. Actualmente ya no toma antibióticos y se encuentra en una etapa de prevención, asistida por su familia mientras manifiesta su gran deseo de volver a la actividad laboral.

La propia Mirtha confirmó que el fin de la espera está cerca. “Ya estoy casi repuesta del todo. Casi, totalmente”, afirmó antes de anunciar la fecha de su vuelta: “La semana que viene retomo mi programa, si Dios quiere”.

De esta manera, la conductora se prepara para retomar sus cenas, una vez que su médico considere que está en condiciones óptimas para enfrentar las temperaturas otoñales.

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