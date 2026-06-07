La pregunta que incomodó a Mirtha Legrand y la llevó a revelar una historia desconocida: "Me comprometí"

El trabajo de Mirtha Legrand , pero a la inversa. En esta ocasión, la conductora fue intimidada con una pregunta inesperada durante su programa, aunque supo sacarla adelante. El recuerdo: un romance poco conocido de su juventud, en la que afirmó haberse “comprometido”, sorprendiendo a los invitados.

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Al ser avasallada con preguntas, que quiso esquivar con un “no te lo voy a contar”, Mirtha reveló detalles sobre su historia sentimental, la cual vivió antes de conocer a Daniel Tinayre.

La conversación surgió cuando Mercedes Ninci mencionó a un hombre cordobés con quien La Chiqui habría mantenido una relación años atrás. Fue entonces cuando la diva confirmó que aquel vínculo fue tan importante que incluso existió un compromiso formal entre ambos.

“Che, Mirtha, te hago una pregunta, porque siempre me queda una duda. ¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de papá?”, le consultó la periodista durante la emisión de La noche de Mirtha.

Entre risas, la conductora respondió que sí había estado enamorada, pero aclaró que no recordaba si el hombre tenía relación con el padre de Ninci. La periodista insistió en conocer más detalles sobre aquella etapa de su vida y Mirtha decidió profundizar en la historia.

Embed - Mercedes Ninci descolocó a Mirtha con una pregunta indiscreta: "¿Te comprometiste con un cordobés?"

Fue en ese momento cuando recordó una costumbre muy común en otras épocas y explicó que la relación había llegado a una instancia más seria. “Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”, expresó la conductora, generando sorpresa entre los invitados.

Más adelante, Mirtha contó que viajaba con frecuencia a Córdoba junto a su madre y que ella misma conducía durante esos trayectos. Sin embargo, en medio de esos viajes ocurrió un hecho que iba a cambiar por completo el rumbo de su vida personal, especialmente amorosa.

Mientras trabajaba en una película conoció al director Daniel Tinayre, quien más tarde se convertiría en su esposo. En ese interín, yo estaba haciendo una película y conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, relató.

El romance cordobés de Mirtha Legrand

El romance ocurrió en 1945, cuando Mirtha conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. La relación avanzó tan rápido que hubo una presentación formal ante familiares y amigos. Incluso, la noticia llegó a los diarios y la actriz declaró públicamente que estaba dispuesta a alejarse del espectáculo.

En aquel momento expresó: “Soy feliz, el amor nos ha conducido por su ruta encantada. Yo sabía que lo hallaría y ya ve, tengo tanto que agradecer a la vida”. De esta forma, anunciaba su retiro definitivo del cine con apenas 17 años. Algo que luego cambió por completo, ya que el destino tenía otros planes.

Mirtha Legrand y su novio cordobés. Mirtha Legrand y su novio cordobés. Gentileza

Mientras el cordobés Julio Albar Díaz cumplía con el servicio militar, Mirtha viajó a Buenos Aires para filmar Cinco besos. Durante ese trabajo conoció al director Daniel Tinayre y todo cambió.

La diva abrió su corazón este sábado y confirmó que aún se lamenta por la manera en la que le puso fin a su compromiso con el cordobés. “Fue por teléfono, fue horrible. Hasta el día de hoy no me lo perdono. Era un ser extraordinario Julio. Lo sigo recordando”, admitió Mirtha.