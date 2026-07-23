Nico Occhiato confirmó que no irá a juicio con Flor Peña tras el escándalo de la fake news

El productor de streaming Nicolás Occhiato confirmó que no irá a juicio con Florencia Peña . El fundador de Luzu TV había rescindido el contrato de la actriz luego del escándalo por la noticia falsa de suma gravedad que comunicó al aire.

Al ser consultado por periodistas, este jueves Occhiato aseguró que ambos tuvieron “una charla amena” y evitaron el juicio por la demanda de Peña por 750 millones de pesos al canal de streaming.

A poco más de un mes de que la actriz sostuvo en vivo falsamente que Jorge, el papá de Lionel Messi había fallecido , el dueño del medio indicó que tuvieron un diálogo cordial. "Fue una conversación re piola que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena".

El comunicador confirmó que se “evitará el juicio” y añadió: “Ella me dijo que nunca tuvo esa intención, en ningún momento y yo le creí”. Asimismo Occhiato negó que existiera actualmente un proceso judicial para exigir el monto millonario que le habrían solicitado: “Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla. Eligo creerle”.

En otro orden de cosas, el conductor evitó referirse a la “Campaña anti-Argentina” y a la cancelación nacional de la cantante Rosalía.

Al respecto, sólo se delimitó a decir: “Las teorías conspirativas con respecto a la final del Mundial 2026 me parecen un absurdo total, como dijo Scaloni porque España ganó bien. Total agradecimiento a los jugadores de la Selección”.

La demanda de Flor Peña contra Luzu TV

Tras el escándalo de la fake news de Flor Peña, se dio a conocer que la actriz había iniciado ante la Justicia una demanda por daños y perjuicios, donde exigía el pago de 750 millones de pesos, según reveló el abogado Fernando Burlando.

En su momento, el fundador de Luzu TV se refirió al conflicto con Peña, pero prefirió no emitir comentarios al respecto: “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”. Sobre cómo quedó su relación con la actriz, mencionó que “por ahora no hubo más diálogo con ella".