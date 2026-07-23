"Spider-Man: Un nuevo día": a días del estreno, un nuevo trailer deja más preguntas que respuestas

A una semana de su estreno en la Argentina (el próximo jueves 30 de julio), Sony Pictures lanzó el tercer y último tráiler de " Spider-Man: Un nuevo día ", la nueva película protagonizada por Tom Holland, y el avance dejó a los fanáticos con más preguntas que respuestas.

El nuevo material revela bastante de la trama y, sobre todo, instala una gran incógnita: ¿quién es el misterioso personaje interpretado por Sadie Sink? La actriz de "Stranger Things" aparece en escenas clave, pero Sony todavía no confirmó ni su nombre ni su rol dentro de la historia.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, llega con una particularidad. Para Holland, el estreno marca un curioso cambio de registro: viene de interpretar a Telémaco en "La Odisea" de Christopher Nolan y vuelve ahora al traje rojo y azul de Peter Parker.

Según lo que deja entrever el tráiler, la acción transcurre nueve meses después del final de "Spider-Man: Sin camino a casa" (2021), la película en la que coincidieron los tres Spider-Man de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La sinopsis oficial describe a un Peter Parker viviendo solo y combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce. Tras el hechizo de Doctor Strange, nadie recuerda quién es Peter, ni siquiera MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), quienes pueden cruzarse con él sin reconocerlo.

La gran sorpresa del avance es la aparición de un Hulk completamente descontrolado. En una escena, el personaje de Mark Ruffalo le dice a Peter: “Ya no Doctor Banner, solo Hulk”, antes de enfrentarlo con una violencia inusual.

Otro detalle que llamó la atención es que Peter parece desarrollar habilidades nuevas, aunque el tráiler no explica de qué se trata exactamente. Las imágenes sugieren una transformación física inesperada que podría estar relacionada con el nuevo patrón de crímenes que investiga.

En medio de esa crisis aparece el personaje de Sadie Sink, la gran incógnita de la película. La actriz pelirroja, conocida por interpretar a Max en "Stranger Things", tiene una presencia destacada en el avance y todo indica que será una figura central, posiblemente vinculada al conflicto principal.

Holland encabeza el reparto junto a Zendaya, con quien además comparte un momento personal de alto perfil: la pareja confirmó recientemente su matrimonio. Ambos también participaron de "La Odisea", al igual que Jon Bernthal, otro de los nombres que aparecen asociados al proyecto. Completan el elenco Jacob Batalon (Ned), Mark Ruffalo (Bruce Banner) y las incorporaciones Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Marvin Jones II.

La expectativa alrededor de "Spider-Man: Un nuevo día" viene creciendo desde marzo, cuando el primer tráiler acumuló 718 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el lanzamiento de un tráiler más visto de la historia. Poco después superó los mil millones de reproducciones en apenas 96 horas, otro récord para una película.

Durante la última CinemaCon, el presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, aseguró que la nueva entrega “se siente como nada que hayamos hecho antes” y destacó especialmente el trabajo de Holland: “He visto la película y es su mejor actuación”.