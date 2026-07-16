Tom Holland invitó a cenar a Erling Haaland y reveló por qué el delantero noruego nunca le respondió

El goleador noruego ignoró la propuesta de cena del actor británico porque no consume cine y lo confundió con un desconocido durante un fin de semana en Mónaco.

El actor Tom Holland reveló en el programa de Jimmy Fallon que Erling Haaland ignoró un mensaje directo donde lo invitaba a cenar. El encuentro fallido se gestó en un palco de la Fórmula 1 en Mónaco, pero el delantero noruego nunca respondió al contacto del protagonista de Spider-Man.

Holland, quien se encuentra en plena promoción de su nueva película titulada Odisea, relató la anécdota durante su participación en The Tonight Show. El conductor le consultó sobre un tuit que circulaba en redes sociales respecto a este acercamiento. El actor confirmó que el futbolista no contestó a su propuesta de verse fuera del ámbito deportivo.

¿Por qué Haaland ignoró el mensaje de Tom Holland? La razón del silencio reside en el desinterés de Haaland por la industria cinematográfica. Según la información comentada en la entrevista, el deportista no mira películas y no tenía idea de quién era el hombre que le escribía por redes sociales. Para el goleador, el mensaje provenía de un usuario común y corriente que intentaba contactarlo sin éxito.

La idea de hablarle surgió mientras Holland observaba una carrera de Fórmula 1 en Mónaco. Desde su lugar, divisó a Haaland en un palco de invitados situado justo enfrente del suyo. En ese momento, el actor decidió "jugársela" y enviar el mensaje privado para concretar una cena, sin recibir siquiera una negativa formal por parte del futbolista.

El Mundial 2026 y la reacción de Holland tras el desplante Holland bromeó sobre la falta de cortesía del delantero, señalando que no recibió ni un aviso de que estuviera ocupado por sus compromisos futbolísticos. El británico definió la situación como una "experiencia de humildad" necesaria para los actores de su nivel de fama, al descubrir que su rostro no es universalmente reconocido en el mundo del deporte.