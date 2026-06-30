30 de junio de 2026 - 12:20

Messi sorprendió al aparecer junto al Hombre Araña en una promoción de la nueva película de Tom Holland

A un mes del estreno de la cuarta película protagonizada por el actor británico, Lionel Messi apareció en el video buscando a Peter Parker con un "Spidey Tracker".

Messi sorprendió al aparecer junto al Hombre Araña en una promoción de la nueva película de Tom Holland.

Messi sorprendió al aparecer junto al Hombre Araña en una promoción de la nueva película de Tom Holland.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lionel Messi volvió a revolucionar las redes sociales al aparecer de manera inesperada en una promoción de "Spider-Man: Un nuevo día", la cuarta película del Hombre Araña protagonizada por el actor británico Tom Holland, que tendrá su estreno el próximo 29 de julio.

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El video, de unos 40 segundos de duración, fue publicado este martes por la cuenta oficial de Spider-Man y se viralizó en cuestión de minutos entre los fanáticos del superhéroe y del futbolista.

En la pieza promocional, Peter Parker aparece desayunando en una cafetería cuando, de repente, ingresa Messi utilizando un "Spidey Tracker" para encontrar al Hombre Araña.

lionel messi y tom holland

Sorprendido por la presencia del campeón del mundo, el joven neoyorquino le pide que espere unos segundo y luego regresa vestido con el clásico traje del superhéroe.

Durante el encuentro, Messi mantiene un perfil relajado y habla únicamente en español, mientras que Tom Holland se dirige a él en inglés. En una de las escenas, Spider-Man le pregunta si le tiene miedo a las alturas antes de llevarlo a recorrer los rascacielos de Nueva York balanceándose entre telarañas.

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El intercambio entre Tom Holland y la araña argentina

No es la primera vez que Tom Holland demuestra su admiración por un jugador argentino. En la previa del Mundial, el actor había sorprendido al revelar su fanatismo por Julián Álvarez durante una entrevista con el medio DAZN, donde incluso bromeó con que el delantero de la Selección sería un gran candidato para interpretar a Spider-Man.

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Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", había expresado el actor en aquella oportunidad.

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