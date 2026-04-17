17 de abril de 2026 - 21:05

Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su estado de salud luego de suspender su programa

La decisión generó preocupación entre sus seguidores, que aguardaban novedades sobre su estado de salud.

La ex Gran Hermano recibió la ayuda de Mirtha Legrand para operarse.

La ex Gran Hermano recibió la ayuda de Mirtha Legrand para operarse.

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Por Redacción Espectáculos

Mirtha Legrand suspendió las grabaciones de La Noche de Mirtha tras presentar un cuadro de resfriado que la obligó a guardar reposo por indicación médica. La decisión se tomó de forma preventiva y generó preocupación entre sus seguidores, que aguardaban novedades sobre su estado de salud.

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Mirtha Legrand

Mensaje para llevar tranquilidad

A través de sus redes sociales, la propia Legrand aclaró la situación y bajó el nivel de alarma. “Como siempre les digo, la leyenda continúa… sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo!”, escribió, dejando en claro que no se trata de un problema grave. Fiel a su estilo cercano, cerró el mensaje con un saludo afectuoso hacia su público.

Reemplazo en la conducción

Durante su ausencia, el ciclo será conducido por Juana Viale, quien ya ha estado al frente del programa en otras oportunidades. La dinámica del envío se mantendrá sin cambios, con la misma estructura de invitados y formato habitual.

Invitados confirmados

Para esta emisión estaban previstos el periodista Daniel Gómez Rinaldi, la senadora Carolina Losada, el periodista Edgardo Alfano y el empresario Ricardo Biasotti. La producción mantuvo la agenda pese a la modificación en la conducción.

Mirtha Legrand

Recuperación y regreso

El cuadro responde a una afección leve, por lo que se espera que Legrand retome sus actividades la próxima semana. La pausa responde a un criterio médico básico: evitar complicaciones y asegurar una recuperación completa antes de volver al aire.

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