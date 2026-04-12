12 de abril de 2026 - 16:47

Rating televisivo: Gran Hermano en baja, mientras Mirtha Legrand sostiene su audiencia

El sábado televisivo dejó un contraste claro: el desgaste del reality y la vigencia del histórico programa de Mirtha.

Rating: Gran Hermano ya no arrasa y Mirtha Legrand sigue vigente.

Rating: Gran Hermano ya no arrasa y Mirtha Legrand sigue vigente.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La competencia por el rating del sábado en la televisión abierta dejó un escenario marcado por el desgaste de Gran Hermano y la vigencia sostenida de Mirtha Legrand, que volvió a posicionarse entre lo más visto.

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Si bien el universo del reality lideró la jornada, los números reflejan una tendencia descendente que empieza a encender alertas.

Gran Hermano sigue arriba, pero pierde fuerza

Según los datos de audiencia, La Noche de los Ex alcanzó los 5,5 puntos de rating, ubicándose en el primer lugar del ranking. Sin embargo, otra emisión del mismo ciclo marcó 4,8 puntos, lo que evidencia un rendimiento irregular.

Estos registros no logran ocultar el desgaste del formato, que ya no presenta el mismo impacto que en etapas anteriores.

En este contexto, Mirtha Legrand volvió a demostrar su vigencia en la pantalla chica. Su programa, La Noche de Mirtha, obtuvo 4,2 puntos, posicionándose entre los ciclos más vistos de la jornada.

El dato confirma la fidelidad de su audiencia y la solidez de un formato clásico en un escenario cada vez más fragmentado.

El resto del ranking

Detrás se ubicaron Cine Trece, con 4,1 puntos, y Escape Perfecto junto a La familia Ingalls, ambos con 3,5 puntos.

El balance del sábado deja en evidencia dos realidades en la televisión abierta: por un lado, un formato fuerte como Gran Hermano que comienza a mostrar signos de desgaste; por el otro, una propuesta histórica que logra sostener su público con estabilidad.

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