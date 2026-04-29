Allanaron la productora de Ulises Bueno en Córdoba por una denuncia de trabajo no registrado

La productora del cantante Ulises Bueno fue allanada en la ciudad de Córdoba en el marco de una investigación judicial por presunto trabajo no registrado. El procedimiento se llevó a cabo en las oficinas de Almenara Network, luego de una denuncia presentada por un ex trabajador que aseguró haber prestado servicios durante años sin estar formalmente registrado.

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Según la información recabada, el denunciante habría formado parte del equipo de trabajo del artista y apuntó contra la empresa por irregularidades laborales. A partir de esta presentación, las autoridades avanzaron con medidas de inspección para verificar las condiciones en las que se desempeñaban los empleados.

El operativo incluyó la intervención de personal policial junto con agentes de control laboral, quienes realizaron un relevamiento dentro de la productora . Durante el allanamiento se secuestraron documentos administrativos y registros internos que ahora serán analizados en el marco del expediente.

La causa se encuentra en una fase preliminar, por lo que hasta el momento no hay imputados formalmente. Sin embargo, los investigadores buscan determinar si la situación denunciada se repite en otros integrantes del staff.

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Sospechas sobre más irregularidades laborales

Además del caso puntual que originó la denuncia, la investigación apunta a detectar posibles incumplimientos más amplios dentro de la estructura de la empresa. Entre las irregularidades que se analizan figuran la falta de aportes previsionales, pagos fuera de norma y condiciones laborales que no se ajusten al marco legal vigente.

El avance del expediente dependerá del resultado de las pericias sobre la documentación incautada, que permitirá establecer si existieron responsabilidades concretas por parte de la firma.

El festival reúne a artistas de primera línea: Ulises Bueno, La T y la M, Nocheros, Kapanga, Viejas Locas. (Foto: Gentileza: Lucas Matías / @lucasmatiasfotos)

Un caso bajo análisis judicial

El allanamiento marca el inicio de un proceso que podría derivar en sanciones si se comprueban las irregularidades denunciadas. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y a la espera de nuevas medidas que permitan esclarecer la situación laboral dentro de la productora.