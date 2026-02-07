Secuestraron droga, dinero y otros elementos en un allanamiento en Palmira.

La Policía de Mendoza llevó adelante este viernes por la noche u n allanamiento en la localidad de Palmira , departamento de San Martín , que culminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la presunta comercialización de droga . El operativo se desarrolló alrededor de las 19.58 en una vivienda ubicada en la intersección de calles San José y Thomas, en el barrio Villa Obrero.

El procedimiento fue realizado por personal de Lucha contra el Narcotráfico, con apoyo de efectivos policiales y de los Cuerpos Especiales de la Zona Este, en una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes que se encontraba en curso y bajo la órbita de la Justicia Federal .

Como resultado del allanamiento, los uniformados secuestraron 61 envoltorios que contenían cocaína, con un peso total de 43,1 gramos. Además, se incautó marihuana en distintas presentaciones, superando los 300 gramos en total, y una planta de cannabis sativa de aproximadamente un metro de altura que se encontraba en el lugar.

Durante la requisa también se halló una suma de 700.500 pesos en efectivo, doce teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon y anotaciones que, según se informó, estarían vinculadas a la venta de estupefacientes. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal interviniente, que dispuso su secuestro para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

En el operativo, quedaron imputados dos hombres. El primero fue identificado como V.R.M.J., de 43 años, quien registra un antecedente por paradero y captura, vinculado a una causa por resistencia a la autoridad en el año 2002. El segundo imputado es B.G.F.G., de 23 años. Ambos fueron aprehendidos en el lugar y trasladados inicialmente a una dependencia policial.

Por disposición de la Fiscalía Federal, los detenidos permanecieron alojados en sede policial y posteriormente fueron derivados a la unidad correspondiente, mientras avanza la investigación y se desarrollan las medidas procesales de rigor. La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas diligencias en el expediente.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el procedimiento es parte de los operativos que se realizan de manera sostenida en distintos puntos de la provincia para prevenir y combatir el narcotráfico, especialmente en zonas urbanas del Este mendocino. En ese sentido, señalaron que la articulación entre las áreas investigativas, el personal policial y los cuerpos especiales permite avanzar en investigaciones que derivan en este tipo de resultados.

La investigación continuará bajo la órbita de la Justicia Federal, que será la encargada de determinar la situación procesal de los imputados y el destino final de los elementos secuestrados, conforme a lo establecido por la normativa vigente.