Tunuyán: pactó la venta de su auto y se lo robaron tras una falsa prueba de manejo

Un joven de 31 años fue engañado tras pactar la venta de su vehículo por redes sociales. Los delincuentes se llevaron el rodado de su domicilio y no regresaron.

Un grave hecho de inseguridad ocurrió en el departamento de Tunuyán, Mendoza, cuando un hombre de 31 años resultó víctima del robo de su vehículo luego de pactar la venta del mismo por las redes sociales.

El episodio se registró alrededor de las 21:30 horas en las inmediaciones de la calle Roca. Según informó el Ministerio de Seguridad provincial, el damnificado había entablado contacto previo con los presuntos interesados a través de una red social con el objetivo de vender su vehículo.

Los supuestos compradores se presentaron en el domicilio de la víctima y le solicitaron realizar una prueba de manejo, pedido que fue autorizado por el propietario.

Sin embargo, la situación tomó un giro delictivo cuando los individuos se retiraron del lugar conduciendo el rodado y no regresaron, lo que obligó al hombre a radicar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Ante la gravedad del hecho, la novedad fue comunicada de inmediato a los Centros Estratégicos de Operaciones para su difusión y alerta.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, se labraron las actuaciones de rigor y se dio intervención a la División Investigaciones y al personal policial, quienes trabajan actualmente para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables.