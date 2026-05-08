Vandalizó cámaras de seguridad en Tunuyán y ahora deberá pagar una suma millonaria

La Justicia condenó este viernes a un joven por vandalizar cámaras de seguridad en una plaza, en el departamento de Tunuyán. El fallo establece el pago de una suma millonaria en concepto de reparación de daños.

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Según trascendió, el hecho ocurrió en junio de 2025, cuando el joven fue filmado arrojando piedras contra los dispositivos de videovigilancia ubicados en el espacio público, para evitar ser captado cometiendo otros actos de vandalismo en la zona. El momento fue registrado por el sistema de monitoreo del Centro Integral de Operaciones (CIO), donde se logró captar el rostro del agresor antes de que los dispositivos quedan inoperativos.

Tras el hecho, el Municipio inició una demanda civil contra el responsable por daños a herramientas públicas destinadas a la seguridad y prevención. Este viernes, el Juzgado Penal Colegiado N°1 de la Cuarta Circunscripción Judicial impuso al agresor el pago de un millón de pesos y tres meses de trabajo comunitario en la Municipalidad de Tunuyán.

Además, según se detalló en el documento judicial, deberá presentarse en el área de Recursos Humanos del Municipio y contratar un seguro para poder realizar la actividad. Asimismo, la madre del joven sería quien afrontaría el pago de la reparación económica.

El monto a pagar por parte del responsable del hecho permitirá reponer los insumos dañados deliberadamente, sin afectar el presupuesto destinado a otras áreas del servicio. Por otro lado, desde el Municipio remarcaron que el mantenimiento de las plazas y paseos públicos es una responsabilidad compartida, y que el vandalismo contra estos sistemas de seguridad pone en riesgo la integridad de todos los vecinos al generar "puntos ciegos" en la prevención del delito.

Tras emitirse el fallo, la resolución judicial fijó una nueva audiencia para el 6 de octubre, día en que se deberá evaluar el cumplimiento de las condiciones acordadas.