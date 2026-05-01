1 de mayo de 2026 - 18:08

Violento asalto a un niño de 12 años en La Plata: lo golpearon, le robaron y todo quedó registrado en cámaras

El hecho ocurrió el pasado jueves en la mañana cuando el menor iba camino a su escuela. Tras el ataque, el delincuente escapó y la víctima fue auxiliada por los vecinos.

Violento asalto a un niño de 12 años en La Plata: lo golpearon, le robaron y todo quedó registrado en cámaras

Violento asalto a un niño de 12 años en La Plata: lo golpearon, le robaron y todo quedó registrado en cámaras

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un niño de 12 años fue violentamente asaltado mientras se dirigía a su escuela, en la localidad de Tolosa, en La Plata. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y el video fue difundido en redes sociales.

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Según informaron medios locales, el hecho se produjo el pasado jueves a las 6:26 de la mañana, cuando el menor iba caminando por la en la zona de 29 entre 529 y 530. Según se muestra en las grabaciones, un hombre interceptó al niño por la espalda, lo tomó del cuello y lo tiró violentamente al suelo.

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Sin que el niño pudiera defenderse, el delincuente le quitó su mochila y comenzó a tocarlo para sustraerle el buzo que llevaba puesto. La víctima se quitó el abrigo, se lo entregó y el ladrón escapó rápidamente.

El menor pidió ayuda a los vecinos del lugar, quienes lo auxiliaron y dieron aviso del hecho al 911. Asimismo, revisaron las cámaras de seguridad que captaron el momento y difundieron el video en redes sociales para reclamar más seguridad en la zona.

Un adolescente fue asesinado al volver de la facultad

El viernes 24 de abril, un joven de 20 años fue asesinado cuando volvía de la facultad, en la localidad bonaerense de Temperley. Un grupo de delincuentes lo increpó para robarle, la víctima entregó sus pertenencias y aún así le dispararon.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Dinamarca y Ericson, alrededor de las 19:20. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven iba caminando por la zona, cuando un Volkswagen Voyage negro se detuvo a su lado.

En ese momento, un hombre armado descendió del vehículo y, bajo amenazas, le pidió sus pertenencias. Rápidamente, la victima le entregó su celular y su mochila, pero el delincuente le efectuó un disparo en el abdomen, para luego escapar en el vehículo.

El joven fue asistido por vecinos de la zona, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital de Banfield. A pesar del trabajo de los médicos, la víctima falleció en el nosocomio.

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