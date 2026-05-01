Violento asalto a un niño de 12 años en La Plata: lo golpearon, le robaron y todo quedó registrado en cámaras

Un niño de 12 años fue violentamente asaltado mientras se dirigía a su escuela, en la localidad de Tolosa, en La Plata . El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y el video fue difundido en redes sociales.

Conmoción: volvía de la facultad, le entregó el celular a los ladrones, pero lo mataron igual de un disparo

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Según informaron medios locales, el hecho se produjo el pasado jueves a las 6:26 de la mañana, cuando el menor iba caminando por la en la zona de 29 entre 529 y 530. Según se muestra en las grabaciones, un hombre interceptó al niño por la espalda, lo tomó del cuello y lo tiró violentamente al suelo.

Sin que el niño pudiera defenderse, el delincuente le quitó su mochila y comenzó a tocarlo para sustraerle el buzo que llevaba puesto. La víctima se quitó el abrigo, se lo entregó y el ladrón escapó rápidamente .

#LaPlata #SinPalabras Un grave episodio de inseguridad tuvo lugar pasadas las 06.30 en la zona de 29 entre 529 y 530. Un alumno de 12 años, quien caminaba rumbo a su escuela, fue interceptado por un ladrón que lo acechó durante varios metros antes de concretar el asalto. Según… pic.twitter.com/jUpNq1ALiJ

El menor pidió ayuda a los vecinos del lugar, quienes lo auxiliaron y dieron aviso del hecho al 911. Asimismo, revisaron las cámaras de seguridad que captaron el momento y difundieron el video en redes sociales para reclamar más seguridad en la zona.

El viernes 24 de abril, un joven de 20 años fue asesinado cuando volvía de la facultad, en la localidad bonaerense de Temperley. Un grupo de delincuentes lo increpó para robarle , la víctima entregó sus pertenencias y aún así le dispararon.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Dinamarca y Ericson, alrededor de las 19:20. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven iba caminando por la zona, cuando un Volkswagen Voyage negro se detuvo a su lado.

En ese momento, un hombre armado descendió del vehículo y, bajo amenazas, le pidió sus pertenencias. Rápidamente, la victima le entregó su celular y su mochila, pero el delincuente le efectuó un disparo en el abdomen, para luego escapar en el vehículo.

El joven fue asistido por vecinos de la zona, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital de Banfield. A pesar del trabajo de los médicos, la víctima falleció en el nosocomio.