Conmoción: volvía de la facultad, le entregó el celular a los ladrones, pero lo mataron igual de un disparo

Este viernes, un joven de 20 años fue asesinado cuando volvía de la facultad, en la localidad bonaerense de Temperley. Un grupo de delincuentes lo increpó para robarle , la víctima entregó sus pertenencias y aún así le dispararon.

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El hecho ocurrió en la esquina de las calles Dinamarca y Ericson, alrededor de las 19:20 del pasado viernes. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven iba caminando por la zona, cuando un Volkswagen Voyage negro se detuvo a su lado.

En ese momento , un hombre armado descendió del vehículo y, bajo amenazas, le pidió sus pertenencias. Rápidamente, la victima le entregó su celular y su mochila , pero el delincuente le efectuó un disparo en el abdomen, para luego escapar en el vehículo.

LO MATARON PARA ROBARLE EL CELULAR: HAY DOS DETENIDOS - El crimen fue en San José, Temperley. - La banda había iniciado su raid delictivo con un robo en Lanús. - Incautaron los dos autos robados por los delincuentes. pic.twitter.com/gCEqmcxDTm

El joven fue asistido por vecinos de la zona, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital de Banfield. A pesar del trabajo de los médicos, la víctima falleció en el nosocomio.

Tras investigaciones, la Policía identificó que el auto utilizado para cometer el crimen había sido robado el mismo día a las 16, en la localidad de Lanús. Las autoridades pudieron reconstruir el movimiento de los delincuentes por las cámaras de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, los asaltantes (cuatro hombres armados) también robaron una Renault Kangoo gris en la calle Madre Selva de Temperley y se movilizaron en ambos vehículos para cometer el asalto fatal.

Horas después del crimen, la Policía halló el Volkswagen Voyage abandonado en Avellaneda y la Renault Kangoo en Monte Chingolo. En las inmediaciones del lugar donde se encontró el último vehículo, personal policial detectó que varios sospechosos estaban escondidos en un domiclio en Lanús

Efectivos de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios irrumpieron en el domicilio de Blas Pladeras al 300 por una orden de allanamiento de urgencia.

Dos sospechosos detenidos

En el lugar detuvieron a dos sospechosos: Silva Lautaro Ezequiel (21) y Silva Miguel Ángel (25), ambos con antecedentes por robo en Temperley y San José.

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Además, se secuestraron dos teléfonos celulares, dos buzos y un par de zapatillas que habrían sido usadas al momento del crimen. La Policía continúa con la búsqueda de dos sospechosos en el caso: Alejandro Alexander (alias “Lecoque”) y Matías Ezequiel Daller.

La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión de los detenidos por homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda.