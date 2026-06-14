Pilar: buscan a un hombre que agredió salvajemente a un colectivero

Un chofer de colectivos resultó gravemente herido tras ser agredido por un pasajero durante un recorrido de la línea 511 en el partido bonaerense de Pilar . El trabajador denunció que el atacante utilizó una manopla para golpearlo y le provocó severas lesiones en el rostro antes de escapar.

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La víctima, identificada como Luis Romero , de 42 años, fue trasladada a un centro de salud luego del episodio, donde los médicos confirmaron la existencia de múltiples fracturas faciales producto de la agresión.

Según el relato del conductor, el incidente se originó cuando un pasajero reclamó que no se había detenido en el lugar donde pretendía descender. Romero sostuvo que el hombre no había accionado previamente el timbre para solicitar la parada.

La discusión se produjo cuando la unidad llegó a la zona de Paraguay y Baradero . Tras un intercambio verbal, el chofer abrió la puerta para que el pasajero descendiera y continuó con el recorrido.

Un colectivero de una línea que recorre parte del municipio bonaerense de Pilar sufrió un violento ataque de un pasajero cuando, supuestamente, no se detuvo en la parada asignada. Según denunció el trabajador de 42 años, el agresor “usó una manopla” para lastimarlo: sufrió una… pic.twitter.com/8QeCn1stOD

Sin embargo, segundos después, el hombre volvió a subir al colectivo por otro acceso y se dirigió directamente hacia el conductor.

El ataque quedó registrado por las cámaras

De acuerdo con la denuncia realizada por Romero, el agresor comenzó a golpearlo en la cabeza y en el rostro utilizando una manopla. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la unidad.

Tras la agresión, el atacante abandonó el lugar y escapó antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Una pasajera que se encontraba en el colectivo asistió al conductor y dio aviso a los servicios de emergencia.

Personal policial y equipos médicos acudieron posteriormente al lugar para brindar asistencia y trasladar a la víctima.

Un colectivero terminó hospitalizado tras ser atacado por un pasajero en Pilar Un colectivero terminó hospitalizado tras ser atacado por un pasajero en Pilar. redes

Las lesiones sufridas por el conductor

Romero fue derivado al Hospital Central de Pilar, donde los estudios confirmaron una triple fractura en la zona derecha del rostro con desplazamiento óseo, además de otras lesiones que requirieron atención médica inmediata.

El trabajador explicó que continúa con inflamación facial, dificultades para alimentarse y problemas de visión derivados de los golpes recibidos. Los especialistas evaluarán además si deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

Con casi dos décadas de experiencia al volante, el chofer aseguró que nunca había atravesado una situación de semejante violencia durante su actividad laboral.

Investigación y búsqueda del agresor

La denuncia fue radicada en el Destacamento de Agustoni, donde se incorporaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar al responsable.

Mientras avanza la investigación, las autoridades trabajan sobre las imágenes aportadas por la empresa y por la víctima con el objetivo de localizar al sospechoso, que continúa prófugo.