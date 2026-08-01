1 de agosto de 2026 - 12:26

Tragedia en Buenos Aires: siete muertos, entre ellos tres menores, tras un choque frontal entre un auto y un camión

El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la ruta 192, a la altura de la localidad de Torres, en el partido de Luján. Un octavo ocupante del vehículo permanece internado con pronóstico reservado.

Tragedia en Buenos Aires: siete muertos, entre ellos tres menores, tras un choque frontal entre un auto y un camión.

Tragedia en Buenos Aires: siete muertos, entre ellos tres menores, tras un choque frontal entre un auto y un camión.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Siete personas murieron durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un choque frontal entre un auto y un camión ocurrido sobre el kilómetro 22 de la ruta 192, a la altura de la localidad de Torres, en el partido de Luján, cerca del límite con Exaltación de la Cruz.

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De acuerdo con la información oficial, el siniestro se produjo cuando un Chevrolet Chevette, en el que viajaban ocho personas, impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz de la empresa Tres Arroyos, que circulaba sin carga y era ocupado por un chofer y un acompañante.

Quiénes son las víctimas

Como consecuencia del violento impacto, siete ocupantes del automóvil murieron en el acto, entre ellos tres menores de edad, de 15, 12 y 10 años. Todas las víctimas tenían domicilio en el barrio Shell de Parada Robles, en Exaltación de la Cruz.

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

  • Emiliano Moreira, de 32 años.
  • Tamara Alvarenque, de 35.
  • Ludmila Fredes, de 20.
  • Santiago Fredes, de 19.
  • Milagros Moreira, de 15.
  • Josefina Moreira, de 12.
  • Martín Moreira, de 10.

El único sobreviviente que viajaba en el vehículo sufrió heridas de gravedad y permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital San José de Exaltación de la Cruz.

El camión que chochó de frente contra el auto en el que viajaban 8 personas.

El camión que chochó de frente contra el auto en el que viajaban 8 personas.

Por su parte, el conductor y el acompañante del camión resultaron ilesos.

Tras el siniestro trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Robles, personal del Destacamento Torres, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica.

Los investigadores realizaron las pericias correspondientes para establecer las causas que provocaron el choque frontal, mientras la circulación en la zona se vio afectada durante varias horas por las tareas de asistencia y relevamiento.

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