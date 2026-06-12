12 de junio de 2026 - 20:06

Grave denuncia contra un docente que amenazó a una alumna: "Hay que matarla y cargarla en un Falcon verde"

Un profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud en Buenos Aires presentó su renuncia luego de que una estudiante lo denunciara por lanzarle una frase en referencia a crímenes de lesa humanidad en la última dictadura.

La grave denuncia de una alumna contra un docente: Hay que matarla y cargarla en un Falcon verde

La grave denuncia de una alumna contra un docente: "Hay que matarla y cargarla en un Falcon verde"

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Unisen
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una alumna de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría, perteneciente a la Universidad Nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), denunció a un profesor por responderle con una controversial frase, que hacía alusión a la última dictadura cívico-militar.

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"A esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí", expresó el docente en medio de una clase el pasado 5 de junio. Ante el hecho, la casa de estudios elevó un comunicado y el docente dejó su cargo.

Según detalló Infobae, el hecho tuvo lugar durante un intercambio académico, donde los estudiantes de tercer año de Medicina debatían sobre tratamientos, diagnósticos y razonamientos médicos para tratar el asma.

Docente denunciado- facultad de ciencias de la salud
El docente renunció a su cargo tras la denuncia de la alumna

El docente renunció a su cargo tras la denuncia de la alumna

La grave denuncia de la estudiante

De acuerdo al testimonio de la alumna, ella realizó una observación sobre una actualización en la guía médica, lo que generó una reacción inesperada por parte del docente. En ese momento, el profesor le respondió con palabras que aludían a crímenes cometidos durante la última dictadura, lo que generó repudio entre los estudiantes.

Ante esto, la alumna, quien decidió mantener su identidad reservada, elevó una denuncia contra el docente ante el Departamento de Alumnos de la facultad, y aseguró que en ningún momento lanzó comentarios referidos a posturas políticas ni ideológicas.

Asimismo, otros alumnos de la institución confirmaron que no era la primera vez que el docente realizaba ese tipo de comentarios y alegaron que también realizaba divisiones con referencias políticas en sus clases.

El comunicado de la Facultad

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud emitieron un comunicado repudiando los comentarios del profesor, los cuales calificaron como "expresiones agraviantes e intimidatorias", alegando que eran hechos "incompatibles con los valores democráticos y los derechos humanos que deben regir la vida universitaria".

"Ante la gravedad de los hechos, la Facultad actuó de inmediato: las autoridades intervinieron de forma urgente, la gestión y los tres claustros - docente, no docente y estudiantil- se pronunciaron con firmeza", aseguró el comunicado.

Tras el hecho, el docente presentó su renuncia, aunque desde la casa de estudios alegaron que "ninguna renuncia puede sustituir la responsabilidad colectiva de nombrar la violencia".

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