Destituyen al fiscal general de la Corte Penal Internacional tras acusaciones de agresión sexual

Este viernes se dio a conocer que la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió destituir al fiscal general Karim Khan , tras ser acusado de agresión sexual contra una compañera de trabajo. El abogado británico ya había sido señalado por sus medidas judiciales contra importantes funcionarios de Israel y Rusia.

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Según confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias AFP, la votación fue secreta y se llevó a cabo durante una reunión extraordinaria celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La información que trascendió fue que 82 de los 125 Estados miembros de la CPI votaron a favor de remover al fiscal de 56 años, superando ampliamente el mínimo de 63 votos requerido para aprobar la medida.

Tras conocerse la decisión de la CPI, el abogado del jurista, Tayab Ali negó los cargos en contra de su cliente y anunció que impugnará la decisión por las vías legales disponibles.

La denunciante fue identificada públicamente como Sarah, una abogada de origen malasio que brindó recientemente una entrevista a CNN en la que relató detalles de los presuntos hechos.

La mujer aseguró sufrir diferentes episodios de acoso y abuso por parte de Khan, ocurridos en diversos contextos, incluyendo viajes oficiales y la propia oficina del fiscal.

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional fue restituido tras una denuncia en su contra por agresiones sexuales.

Un episodio particularmente grave habría ocurrido durante una visita oficial a Colombia, donde Khan habría entrado a su habitación de hotel y, mientras ella fingía estar dormida, él procedió a tocarla sin su consentimiento.

La abogada de 39 años afirmó que la relación jerárquica con el fiscal impedía cualquier posibilidad de consentimiento: "No hay forma de que algo sea consensual cuando existe tal disparidad de poder. Khan no solo era sólo mi jefe directo, sino el jefe de toda la institución", declaró.

Las causas de alto perfil que enfrentaron a la CPI con Washington

Durante su gestión, Karim Khan impulsó procesos judiciales de alto perfil, incluyendo la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la solicitud de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Las solicitudes del fiscal fueron duramente criticadas por el gobierno de Estados Unidos, que calificó a la CPI como una "amenaza intolerable" contra su soberanía. En consecuencia, la administración de Donald Trump impuso sanciones económicas y restricciones de visado contra Khan y otros once jueces y fiscales de la corte, mientras que funcionarios como Marco Rubio lanzaron fuertes descalificaciones contra el personal de la institución.