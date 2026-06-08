8 de junio de 2026 - 08:33

Tragedia en Ugarteche: una nena de 13 años iba a la escuela y murió tras ser atropellada

La adolescente fue embestida esta mañana por un automóvil en la Ruta Provincial 15, cuando esperaba el colectivo. Investigan las circunstancias del incidente.

Así quedó el Chevrolet Corsa que atropelló a la chica de 13 años en Ruta Provincial 15

Así quedó el Chevrolet Corsa que atropelló a la chica de 13 años en Ruta Provincial 15

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Gentileza / X @aconcagua_radio
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una adolescente de 13 años murió este lunes por la mañana tras ser atropellada por un automóvil en la zona de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

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Fuentes policiales informaron que el trágico incidente ocurrió alrededor de las 7 a la altura del kilómetro 33 de la Ruta Provincial 15, cuando la menor se dirigía a la escuela.

La menor esperaba el colectivo y, al intentar atravesar la calzada por detrás de la unidad de transporte público en dirección al este, fue embestida por un Chevrolet Corsa que circulaba de sur a norte.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) acudió al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

La muerte de la adolescente generó profunda conmoción entre vecinos y miembros de la comunidad educativa de Ugarteche.

En tanto, el conductor involucrado, un hombre de 43 años, quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzaban las actuaciones judiciales para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer las responsabilidades.

El test de alcoholemia practicado al conductor del Corsa arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre, detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

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