Caos tras una reunión familiar en Luján: persecución, armas y seis personas detenidas

Los seis sospechosos intentaron escapar en un mismo auto tras la presencia policial. Se secuestró una pistola calibre 40, un revólver calibre 22 y una cuchilla.

Una presunta reunión familiar en Luján de Cuyo registró graves disturbios que derivaron en un intenso operativo que terminó con seis personas detenidas. Todos los sospechosos intentaron escapar en un mismo auto al notar la presencia policial, pero finalmente fueron alcanzados tras una breve persecución.

El procedimiento comenzó cerca de las 0.40 en la Ruta 82, a la altura del ingreso al barrio Virgen de Rosario. Durante la requisa del vehículo, la Policía encontró una pistola calibre 40, un revólver calibre 22 corto, una cuchilla de unos 30 centímetros y un palo de madera de aproximadamente un metro.

Discusiones, persecución y detenciones Según el parte oficial, el hecho inició con un llamado al 911 que alertó sobre gritos y discusiones en una vivienda familiar. Los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar, donde fueron agredidos por algunas de las personas presentes y solicitaron apoyo para controlar la situación.

En medio de los disturbios, varios abandonaron el lugar a bordo de un Volkswagen Gol. Esa maniobra dio inicio a una persecución que se extendió por pocos minutos. El vehículo fue interceptado en la intersección de Ruta 86 y calle Rosedal.

Caos tras una reunión familiar en Luján Caos tras una reunión familiar en Luján Seguridad Mendoza En el interior viajaban tres hombres y tres mujeres, quienes fueron identificados por los efectivos y posteriormente trasladados a sede judicial.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, se ordenó la intervención de Policía Científica, el secuestro del vehículo y la detención de todos los ocupantes mientras avanza la investigación para entender lo sucedido y la procedencia de las armas incautadas.