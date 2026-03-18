Mataron de un balazo en el cuello a un joven en Las Heras: hay dos detenidos

Un joven de 23 años fue asesinado de un balazo esta madrugada en medio de un tiroteo tras un conflicto barrial en Las Heras . Por el crimen, hay dos personas detenidas. La víctima fue identificada como Leandro David Ontivero (23), quien recibió un impacto de arma de fuego en el cuello.

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Fuentes policiales informaron que el caso se conoció cerca de las 0.25 de este miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en el barrio Buena Vista y la presencia de un hombre herido en la zona.

Al arribar, efectivos policiales entrevistaron a familiares del joven, quienes señalaron que el hecho estaría vinculado a conflictos previos con personas conocidas del barrio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, todo se inició con una riña en un descampado. En ese contexto, Leandro Ontivero fue baleado y logró retirarse del lugar por sus propios medios hasta su casa , donde finalmente se desplomó .

Después, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del joven de 23 años y confirmó que la herida correspondía a un disparo en la zona del cuello.

Secuestro de armas de fuego y celulares en el barrio Buena Vista de Las Heras Secuestro de armas de fuego y celulares en el barrio Buena Vista de Las Heras Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

En la escena trabajaron efectivos de Policía Científica y de la división Homicidios, quienes relevaron al menos tres vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de un intercambio de disparos.

Fueron detenidos por el crimen de Ontivero una mujer identificada como C.A.O. y un hombre identificado como C.N.Z., quienes quedaron a disposición de la Justicia, indicaron las fuentes.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en el mismo barrio, donde se logró el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares.