Detuvieron a tres personas en Las Heras tras una serie de allanamientos por robos

La Policía de Mendoza detuvo a tres personas en el departamento de Las Heras, en el marco de una serie de procedimientos vinculados a robos y hurtos, que incluyeron allanamientos, persecuciones y el secuestro de elementos de interés para las causas judiciales.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Las Heras, con apoyo de efectivos de la UEP Las Heras, tras tareas investigativas relacionadas con distintos hechos delictivos contra la propiedad.

Como resultado de los allanamientos realizados en diversos domicilios, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, un Motorola G15 color verde y un Samsung A5 Prime color claro, además de un Documento Nacional de Identidad, una tarjeta de débito del Banco Nación perteneciente a una víctima y una funda de teléfono color rosado.

Durante uno de los procedimientos fueron aprehendidos S. E. G. (38), alias "Sandrito", y R. J. J. (44), alias "El Manco", quienes quedaron alojados en la Subcomisaría Iriarte y a disposición de la Justicia. Ambos registran antecedentes por diversos delitos contra la propiedad, entre ellos robos agravados, tentativas de robo y resistencia a la autoridad.

Al momento de concretarse uno de los allanamientos, S. E. G. intentó darse a la fuga, ingresando a domicilios colindantes. Tras una persecución a pie, fue finalmente reducido y detenido por personal policial.