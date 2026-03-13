Detuvieron a un hombre tras robar una bicicleta en Las Heras

El sospechoso fue interceptado por la Policía mientras circulaba con el rodado robado durante la madrugada del jueves.

Cayó un joven de 25 años acusado de robar una bicicleta en Las Heras.

Un patrullaje preventivo realizado durante la madrugada permitió detener a un hombre acusado de robar una bicicleta en una vivienda del departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.20 del jueves, cuando efectivos de la Policía de Mendoza fueron alertados sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa en la vía pública.

Recuperaron una bicicleta robada y detuvieron al sospechoso en Las Heras Recuperaron una bicicleta robada y detuvieron al sospechoso en Las Heras. Prensa Gobierno de Mendoza El robo en un garaje Según informaron fuentes policiales, el personal de la Comisaría 56 recorría la zona de calle Lisandro Moyano cuando vecinos señalaron que el sospechoso había ingresado al garaje de una vivienda ubicada en calle Balcarce y sustraído una bicicleta de color gris y amarillo.

A partir de esa información, los uniformados iniciaron un patrullaje ampliado para localizar al presunto autor del robo. Minutos después, los policías ubicaron al sospechoso en calle San Luis, en las inmediaciones de un comercio, circulando con la bicicleta denunciada como robada.