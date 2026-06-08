8 de junio de 2026 - 10:59

Motociclista chocó contra el auto de una app de viajes en Las Heras: una beba de 11 meses, entre los heridos

El choque ocurrió el domingo a la noche. El conductor de la moto habría cruzado con el semáforo en rojo, antes de impactar de atrás a un Fiat Cronos.

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Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incidente vial ocurrido durante la noche del domingo en Las Heras dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una beba de 11 meses, luego de que un motociclista aparentemente cruzara un semáforo en rojo e impactara contra un auto contratado en una app de viajes.

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Fuentes policiales informaron que el siniestro sucedió cerca de las 23.05 en la intersección de las calles Roca y Sargento Cabral.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Seguridad y Justicia, una motocicleta que circulaba de este a oeste por calle Roca habría ignorado la señal de rojo del semáforo, momento en el que chocó contra el lateral trasero izquierdo de un automóvil Fiat Cronos afectado al servicio de Uber.

En el vehículo viajaban el conductor, de 28 años, junto a dos mujeres y una niña de 11 meses. Como consecuencia del choque, una de las pasajeras, de 26 años, sufrió politraumatismos moderados y fue trasladada al hospital Lagomaggiore.

La menor fue asistida por personal de emergencias en el lugar del accidente y diagnosticada con diversos traumatismos, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Por su parte, el motociclista, de 27 años, resultó con una fractura en la muñeca izquierda y lesiones en una pierna, por lo que fue derivado al Central para recibir atención médica.

El test de alcoholemia practicado al conductor del automóvil arrojó resultado negativo, agregaron las fuentes.

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