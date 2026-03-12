Lo atacó una "patota" cuando frenó por un bache y lo empujaron de la moto: salvajes asaltos en el Gran Mendoza

Dos hechos de inseguridad se registraron en las últimas horas en el Gran Mendoza, uno en Las Heras y otro en Guaymallén, donde delincuentes asaltaron a dos hombres y les sustrajeron pertenencias y vehículos.

Lo atacó una "patota" cuando frenó por un bache

Dos hechos de inseguridad se registraron en las últimas horas en el Gran Mendoza, uno en Las Heras y otro en Guaymallén, donde delincuentes asaltaron a dos hombres y les sustrajeron pertenencias y vehículos.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 21.15 en la intersección de calles Pellegrini y Bartolomé Mitre, en Las Heras. La víctima, un hombre de 42 años identificado como C.C., circulaba a bordo de un Fiat Cronos cuando debió frenar debido a un pozo en la calzada.

En ese momento fue sorprendido por varios individuos que, bajo amenaza con un arma blanca, le robaron un teléfono celular, la billetera con documentación, 40 mil pesos en efectivo y la rueda de auxilio del vehículo. Tras el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga.

Horas más tarde, cerca de la 1.25, se produjo otro robo en Guaymallén. Un hombre de 38 años, identificado como J.F., circulaba en una motocicleta por calle Severo del Castillo al 3000 cuando fue interceptado por delincuentes.

Según la información policial, los asaltantes lo hicieron caer del rodado y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron una moto Motomel 110 y un teléfono celular.