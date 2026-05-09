9 de mayo de 2026 - 10:38

Tragedia en Maipú: murió atropellada una mujer de 84 años tras bajar de un colectivo

La víctima fue embestida por un auto después de descender de un colectivo e intentar cruzar la RP 50. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Tragedia en Maipú: murió atropellada una mujer de 84 años tras bajar de un colectivo

Tragedia en Maipú: murió atropellada una mujer de 84 años tras bajar de un colectivo

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un siniestro vial en el departamento de Maipú murió una mujer de 84 años durante la jornada del viernes. El hecho se produjo minutos antes de las 13:00 sobre la Ruta Provincial 50, específicamente en el ingreso al barrio María Auxiliadora.

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Según el informe policial, la víctima, identificada por las iniciales A. G., acababa de descender de un colectivo. Al intentar cruzar la arteria por detrás del transporte público, fue impactada por un automóvil Renault Logan que circulaba con dirección hacia el oeste.

Tras el impacto, la mujer fue asistida en el lugar por personal del SEC y trasladada a la Clínica Santa Clara con politraumatismos. Posteriormente, cerca de las 22:44, se constató su fallecimiento a causa de un traumatismo craneoencefálico y fracturas en pelvis y miembros inferiores.

Al conductor del rodado, un hombre identificado como W. A., se le practicó un dosaje de alcohol que arrojó un resultado de 0.0 gramos por litro de sangre.

Intervino personal policial y judicial de jurisdicción.

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