La Cámara de Apelaciones de Tucumán anuló el sobreseimiento de los futbolistas y ordenó una revisión integral de las pruebas.

Reabren la causa por abuso sexual contra los cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield.

La Justicia tucumana resolvió este viernes un cambio en la situación legal de Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín. La Cámara de Apelaciones aceptó el recurso presentado por la querella y anuló el sobreseimiento que había sido dictado el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid.

Aquel fallo previo consideraba que no existía delito, pero el abogado de la denunciante, una periodista que inició la demanda en 2024, argumentó que se produjo una omisión de pruebas clave sobre la vulnerabilidad de la víctima al momento del hecho.

Las medidas ordenadas por la Justicia A partir de esta resolución, se realizará una revisión de los elementos de prueba para determinar si corresponde la elevación a juicio oral. Entre los puntos a reexaminar se encuentran los peritajes tecnológicos, el aporte de las cámaras dde seguridad del hotel donde se concentraba el equipo y todos los testimonios.

Cufré, Osorio y Florentín durante la audiencia den Tucumán - TN Cufré, Osorio y Florentín durante la audiencia den Tucumán - TN

La denuncia sostiene que en la madrugada del 3 de marzo de 2024, tras un partido ante Atlético Tucumán, la joven asistió al hotel Hilton invitada por el arquero Sebastián Sosa con quien se había contactado por Instagram. Según su relato, tras ingerir una bebida, fue abusada por Osorio, Florentín y Cufré. "Sosa me entregó", llegó a declarar la mujer en una entrevista.