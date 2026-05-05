La Justicia de Brasil confirmó la condena de prisión a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

En una resolución que marca un hito en la justicia internacional, la Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las impugnaciones de la defensa, cerrando así un proceso judicial que se extendió por ocho años.

No se guardó nada: Thelma Fardín respondió ante la nueva polémica por el juicio a Juan Darthés

Bajo esta sentencia definitiva, el actor deberá cumplir su pena en un régimen semiabierto . Esta modalidad, prevista en el Código Penal de Brasil, permite al recluso salir de prisión durante el día para trabajar o estudiar , con la obligación de regresar a su celda para dormir todas las noches.

Los hechos denunciados ocurrieron en 2009 en Nicaragua , durante una gira de la obra infantil Patito Feo. En aquel momento, Thelma Fardin tenía 16 años y Juan Darthés 45 . Sin embargo, el caso cobró relevancia pública recién en diciembre de 2018, cuando la actriz, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, realizó la denuncia formal.

El recorrido judicial fue complejo y atravesó fronteras. El proceso contó con la colaboración inédita de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina . En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió al actor al considerar que no se había acreditado el "acceso carnal" bajo las normativas vigentes en 2009.

Mientras que el 10 de junio de 2024, la justicia brasileña revocó la absolución y dictó la condena original de seis años, decisión que ahora ha quedado ratificada por el voto de cinco magistrados del Tribunal de San Pablo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soythelmafardin/status/2051747207519281585?s=20&partner=&hide_thread=false Ganamos de nuevo ♥ pic.twitter.com/F6vbws2rtK — Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 5, 2026

Tras conocerse el fallo definitivo, Thelma Fardin expresó su alivio a través de sus redes sociales. “Ganamos de nuevo”, escribió la actriz, agradeciendo el apoyo de sus abogados y de las organizaciones que la sostuvieron durante casi una década de litigio. En un emotivo descargo, remarcó que esta victoria pertenece a todas las mujeres que luchan por ser escuchadas.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina celebró la decisión, señalando que representa un paso decisivo para juzgar con perspectiva de género y reafirma que la violencia sexual en el caso quedó plenamente probada.

Con este fallo, la justicia brasileña determinó que no corresponde volver a discutir las pruebas ni los hechos que ya fueron valorados exhaustivamente.