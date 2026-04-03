Filtraron las primeras imágenes de Juan Darthés como pastor evangélico en Río de Janeiro

Juan Darthés enfrentó las acusaciones de abuso: "Nada es cierto, vamos a la Justicia"

Juan Darthés fue visto en Río de Janeiro en los últimos días y su presente volvió a generar repercusión, luego de que trascendiera que se volcó a la fe y actualmente se desempeñaría como pastor evangélico. Su aparición tuvo lugar en Barra da Tijuca, donde su hermano administra un bar y donde, según versiones, mantuvo un breve intercambio con la abogada argentina Agostina Páez.

De acuerdo a lo relatado por el periodista Gustavo Méndez, durante ese encuentro el actor le habría dicho: “Estoy orando por vos”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y reavivó el interés por su actualidad.

Juan Darthés le canta al amor desde otro lugar Juan Darthés le canta al amor desde otro lugar Una nueva faceta ligada a la religión En paralelo, también circuló una imagen que lo muestra con toga y birrete, correspondiente a una supuesta graduación vinculada a estudios religiosos. En esa fotografía aparece junto a su esposa, María Leone, lo que reforzó las versiones sobre su nueva etapa personal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TVP (@tv_publica) Antecedentes judiciales El caso de Darthés tomó relevancia pública en 2018, cuando Thelma Fardín denunció haber sido abusada sexualmente durante una gira en Nicaragua. A partir de ese momento, el actor se trasladó a Brasil, donde avanzó el proceso judicial en su contra.