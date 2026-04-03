3 de abril de 2026 - 22:07

Filtraron las primeras imágenes de Juan Darthés como pastor evangélico en Río de Janeiro

Según varias versiones, mantuvo un breve intercambio con la abogada argentina Agostina Páez.

Juan Darthés enfrentó las acusaciones de abuso: Nada es cierto, vamos a la Justicia
Juan Darthés enfrentó las acusaciones de abuso: "Nada es cierto, vamos a la Justicia"

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Por Redacción Espectáculos

Juan Darthés fue visto en Río de Janeiro en los últimos días y su presente volvió a generar repercusión, luego de que trascendiera que se volcó a la fe y actualmente se desempeñaría como pastor evangélico. Su aparición tuvo lugar en Barra da Tijuca, donde su hermano administra un bar y donde, según versiones, mantuvo un breve intercambio con la abogada argentina Agostina Páez.

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De acuerdo a lo relatado por el periodista Gustavo Méndez, durante ese encuentro el actor le habría dicho: “Estoy orando por vos”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y reavivó el interés por su actualidad.

Juan Darthés le canta al amor desde otro lugar
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Una nueva faceta ligada a la religión

En paralelo, también circuló una imagen que lo muestra con toga y birrete, correspondiente a una supuesta graduación vinculada a estudios religiosos. En esa fotografía aparece junto a su esposa, María Leone, lo que reforzó las versiones sobre su nueva etapa personal.

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Antecedentes judiciales

El caso de Darthés tomó relevancia pública en 2018, cuando Thelma Fardín denunció haber sido abusada sexualmente durante una gira en Nicaragua. A partir de ese momento, el actor se trasladó a Brasil, donde avanzó el proceso judicial en su contra.

Thelma Fardin ratificó la violación y acusó a Darthés de ofrecerle un "pacto macabro"
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Su reciente reaparición y el cambio de rumbo en su vida volvieron a instalar el tema en la agenda pública y generaron múltiples reacciones en redes sociales.

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