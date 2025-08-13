No se guardó nada: Thelma Fardín respondió ante la nueva polémica por el juicio a Juan Darthés

Thelma Fardin reiteró en redes sociales que la condena a Juan Darthés por abuso sexual está probada y respaldada por la Justicia, luego de que se conociera que la defensa del actor busca anular el fallo que lo sentenció a seis años de prisión en un régimen semiabierto.

La actriz difundió un video en el que, mientras se la ve en escenas cotidianas, expuso su postura frente a las últimas presentaciones judiciales de la defensa.

“Yo gané. El hecho está probado. Eso en la justicia no se discute más , aunque en las redes digan lo que quieran”, afirmó al inicio. El caso se originó en el abuso que denunció haber sufrido a los 16 años , durante una gira de Patito Feo, por parte de Darthés, entonces de 45.

Fardin explicó que los abogados del condenado no apelan para revertir la existencia del hecho, sino para cuestionar aspectos técnicos de la causa . Según detalló, buscan que se declare que el juicio debía tramitarse en la justicia estadual y no en la federal, lo que obligaría a reiniciar el proceso y podría favorecer la prescripción.

“Hace rato reconocieron que pasó, en sus propios escritos lo admiten. Lo que discuten es si me golpeó , me ató, me pegó...”, sostuvo, y subrayó que el fallo establece que la violencia está implícita en el abuso, más allá de lesiones físicas visibles.

Su descargo en redes sociales

En su descargo, Fardin se mostró preocupada por las amenazas y campañas de desinformación que recibe. “Odiadores seriales, lamento informarles que no, eso no va a pasar. Cinco jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más”, remarcó. También denunció que la defensa del actor apunta contra peritos y psicólogos para desacreditarlos y así desalentar a otros profesionales a participar en casos similares: “Quieren silencio”.

La actriz destacó que su caso sentó un precedente judicial que permitirá juzgar otros hechos de abuso sexual bajo criterios similares. Reconoció el desgaste personal, emocional y económico que el proceso le significó, pero valoró el apoyo social recibido: “El amor que yo recibo es inconmensurable. Y saber que aporté un granito de arena para que muchas personas se animaran a hablar no tiene precio”.

En el cierre de su mensaje, definió la causa como un símbolo que no eligió pero que le tocó encarnar: “Atacan esta causa porque es un emblema. Yo preferiría no serlo, pero tocó. ¿Y saben qué? Ganamos. Ganamos en los tribunales. Y eso, su fake news, no lo pueden revertir”.