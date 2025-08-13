13 de agosto de 2025 - 15:02

Condenaron a la expareja de Julieta Prandi: así fue la reacción y detención de Claudio Contardi

La Justicia condenó este miércoles al empresario de 57 años a 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo. Video del veredicto.

Así fue detenido a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi.

El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi

Julieta Prandi: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abusos y violencia contra la actriz

asi reacciono julieta prandi a la condena a 19 anos de prision que recibio su exmarido, claudio contardi

Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

La lectura de la sentencia se dio en una sala colmada de tensión. Vestido con buzo celeste, jean y zapatillas, Contardi escuchó su condena junto a su abogado, Claudio Nitzcaner, quien renunció a su defensa apenas se conoció el resultado. La tranquilidad que mostró durante las audiencias no se alteró ni siquiera cuando escuchó que pasará casi dos décadas en prisión.

Julieta Prandi no estuvo presente al momento de la lectura. Llegó minutos después, cuando la Policía ya había esposado y retirado al condenado por una de las puertas traseras. Según informaron, será alojado de manera transitoria en la DDI de Zárate hasta que haya cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Julieta Prandi: “Que viva el infierno que yo viví”

Ya sin Contardi en el lugar, la modelo ingresó acompañada por su actual pareja, Emanuel Ortega, su abogado Fernando Burlando y allegados. Entre abrazos y gestos de apoyo, recibió el respaldo de familiares y amigos tras una jornada convulsionada.

"Que viva el infierno que yo viví", declaró Prandi a su salida de tribunales luego de que la sentencia fuera ejecutada. Sobre la condena, la modelo consideró que "19 años es una pena ejemplar, podría ser más, podría ser de por vida", pero rescató que la cantidad de años es similar "al infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que la justicia decidió y se lo llevaron preso", declaró.

"Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después, no puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar lo que una vivió, someterse a infinidad de pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que de garantías", expresó Prandi.

"Hoy empiezo a vivir", se sinceró.

A su vez, Fernando Burlando consideró que la condena de 19 años fue "ajustada a la situación" y adelantó que verán los fundamentos del tribunal antes de decidir cómo seguir con la causa.

La primera foto de Claudio Contardi detenido en Zárate

Claudio Contardi detenido tras su condena a 19 años de prisión.
