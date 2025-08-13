13 de agosto de 2025 - 22:11

La madre de Julieta Prandi habló luego de la sentencia a Claudio Contardi

El veredicto puso fin a un proceso judicial que duró años. La actriz recibió la noticia dentro de su auto antes de ingresar a la sala.

Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi.

Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi.

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Leé además

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: Hoy vuelvo a vivir.

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir"

Por Redacción Policiales
Así fue detenido a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi.

Condenaron a la expareja de Julieta Prandi: así fue la reacción y detención de Claudio Contardi

Por Redacción Policiales
Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir"
Habl&oacute; Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir".

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir".

Las palabras de la madre de Julieta Prandi

En un tono aliviado y con sonrisas que contrastaban con los años de angustia, señaló: “La verdad que no lo puedo creer. Al fin se hizo justicia. Yo soy muy creyente y sé que mi Jesusito iba a estar con nosotros, así que gracias a Dios todo salió bárbaro. Ahora, a seguir adelante, a disfrutar de Juli, de los nenes, pobrecitos”. También recordó los cinco años de distanciamiento forzado que vivió con su hija: “Tuvimos cinco años incomunicadas con Julieta. No sabíamos que ella vivía en un country. Fue como un secuestro”.

Embed

Cristina relató que no llegó a ver la cara de Contardi al conocerse la sentencia porque en ese instante las emociones la desbordaron: “Nos abrazamos, nos besamos con mi marido, nos abrazaron las abogadas. Fue un momento tan emotivo de unión que no lo vimos. No valía la pena”. La escena en la sala estuvo marcada por llantos, abrazos y la sensación de que se cerraba una etapa dolorosa.

La reacción de la actriz ante la sentencia

A la salida, Julieta enfrentó a la prensa visiblemente conmovida y con la voz quebrada: “Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado. Les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”.

Julieta Prandi

En medio de micrófonos y flashes, agregó: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos”.

Sobre el impacto en sus hijos, la actriz admitió que la situación aún los afecta: “Ellos están en crisis, el más grande está cayendo y entendiendo la gravedad de los hechos”. La condena, sin embargo, significó para ella y su familia un cierre judicial que abre la posibilidad de reconstruir sus vidas lejos de la violencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

Histórico: cómo reaccionó el mundo del espectáculo a la condena del ex esposo de Julieta Prandi

Por Redacción Espectáculos
asi reacciono julieta prandi a la condena a 19 anos de prision que recibio su exmarido, claudio contardi

Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

Por Redacción Policiales
El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi

Julieta Prandi: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abusos y violencia contra la actriz

Por Redacción Policiales
Guillermo Francella encarna 16 arquetipos argentinos que todos podemos identificar.

Sorprendió a todos: Guillermo Francella le envió un particular mensaje a Julieta Prandi

Por Redacción Espectáculos