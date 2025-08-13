La madre de Julieta Prandi habló luego de la sentencia a Claudio Contardi

El veredicto puso fin a un proceso judicial que duró años. La actriz recibió la noticia dentro de su auto antes de ingresar a la sala.

El Tribunal Oral N.º 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos, a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. La madre de la actriz, Cristina, habló y expresó la emoción que le provocó el fallo.

Las palabras de la madre de Julieta Prandi En un tono aliviado y con sonrisas que contrastaban con los años de angustia, señaló: "La verdad que no lo puedo creer. Al fin se hizo justicia. Yo soy muy creyente y sé que mi Jesusito iba a estar con nosotros, así que gracias a Dios todo salió bárbaro. Ahora, a seguir adelante, a disfrutar de Juli, de los nenes, pobrecitos". También recordó los cinco años de distanciamiento forzado que vivió con su hija: "Tuvimos cinco años incomunicadas con Julieta. No sabíamos que ella vivía en un country. Fue como un secuestro".

Cristina, madre de Julieta Prandi, llegó a los tribunales de Campana y conversó con la prensa.



La reacción de la actriz ante la sentencia A la salida, Julieta enfrentó a la prensa visiblemente conmovida y con la voz quebrada: “Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado. Les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”.

Julieta Prandi En medio de micrófonos y flashes, agregó: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos”.